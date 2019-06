Werder Bremen-Presseservice: Einladung zur Pressekonferenz am Freitag, 14.06.2019, um 14.00 Uhr

Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Der SV Werder Bremen und die Bremer Weser-Stadion GmbH laden am Freitag, 14.06.2019, um 14.00 Uhr, zur Pressekonferenz und offiziellen Vorstellung des neuen Stadion-Partners, der wohninvest Holding GmbH, ein.

Die Pressekonferenz findet im VIP-Club West im Weserstadion statt. Der Eingang erfolgt über den Büroturm Franz-Böhmert-Straße 1 (Turm 4/ VIP Club West).

Auf der Pressekonferenz stehen Werder Geschäftsführer Klaus Filbry, BWS Geschäftsführer Heinz-Günther Zobel sowie wohninvest Geschäftsführer Harald Panzer und wohninvest Sprecher Jens Zimmermann für Fragen zur Verfügung.

Interessierte Medienvertreter bitten wir um eine Anmeldung bis Donnerstag, 13.06.2019, 18.30 Uhr, an medien@werder.de mit folgenden Angaben: Name und Name der Redaktion

