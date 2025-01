Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Es wimmelt in Köln: Pünktlich zu Karneval kann man Deutschlands viertgrößte Stadt mit neuem medizini-Super-Poster entdecken

Baierbrunn (ots)

"Wimmelbild Köln" in der medizini-Februar-Ausgabe mit zehn Rätseln rund um die Karnevals-Hochburg / eine bunte Entdeckungsreise mit vielen spannenden Informationen für Kinder

Kurz vor Karneval bringt das Apotheken-Kindermagazin medizini ein tolles Highlight fürs Kinderzimmer: ein riesengroßes Wimmelbild von Köln, das Kindern und Erwachsenen die Stadt in Nordrhein-Westfalen näherbringt. Neben Berlin, Hamburg und München zählt Köln zu den insgesamt vier Millionen-Städten Deutschlands und ist mit etwas über einer Million Einwohnern die viergrößte Stadt. Im Zentrum des Posters steht natürlich der Dom, doch auch über das berühmte Wahrzeichen hinaus gibt es viel zu entdecken: Ob Fernsehturm oder Hauptbahnhof, Museen oder Rhein-Brücken, Zoo oder Seilbahn - Köln wimmelt nur so vor spannenden Plätzen und Sehenswürdigkeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn mittendrin feiern viele bunte Figuren Karneval; mit Luftballons, Konfetti und jeder Menge farbenfroher Kostüme.

Spaß & Wissensvermittlung für die kleinen Leser:innen

medizini-Chefredakteur Harald Lorenz: "Unsere Wimmelbilder sind sehr beliebt und dieses Mal wird es zu Karneval besonders bunt. Gleichzeitig legen wir immer großen Wert auf Wissensvermittlung und haben spannende Fakten über Köln so aufbereitet, dass es Kindern großen Spaß macht, einzutauchen und auf Entdeckungstour zu gehen."

Und so finden sich auf dem Poster typische Kölner Szenen mit liebenswerten Figuren und vielen Details, die es zu entdecken gilt. Familien können damit deutschlandweit nicht nur Köln hautnah erleben, sondern auch den Karneval in seiner farbenfrohen Vielfalt kennenlernen. Kleine Wissens-Fans lernen dabei ganz spielerisch jede Menge über die Stadt am Rhein. In zehn lustigen Rätseln gilt es, ganz genau hinzuschauen: Wer findet die versteckten Geister? Wie viele Ballons sind im Bild zu sehen? Und natürlich: Wo geht´s zur Apotheke?

Das ist aber nicht alles, denn dazu gibt es in dieser medizini-Ausgabe weitere spannende Themen - etwa ein Poster über das Leben am Nord- und Südpol mit süßen Tierbabys, alles über Leoparden, einen bunten Tier-Karneval, eine eigene Seite über Schnäbel und ihre außergewöhnlichen Formen - und natürlich die beliebten bunten Seiten.

Über medizini

medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen einerseits die schönsten Tiere abgebildet sind und andererseits speziell für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte Auflage bei 1.067.600 Exemplaren (IVW 4/2024). medizini erscheint im Wort & Bild Verlag und ist exklusiv in Apotheken erhältlich.

