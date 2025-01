Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

gesundheit-hören-Podcast Siege der Medizin: Mit "Drachenknochen" gegen Malaria - und zum Nobelpreis

Baierbrunn (ots)

Wie die Wissenschaftlerin Tu Youyou mithilfe der Traditionellen Chinesischen Medizin die Malaria-Behandlung revolutionierte, erzählt Andrea Sawatzki in der neuen Podcast-Folge.

Für manche Siege der Medizin muss man nicht in die Vergangenheit reisen, sondern in die Ferne: Die aktuelle Folge von Siege der Medizin, dem erfolgreichen medizinhistorischen Podcast von gesundheit-hören, führt uns nach China und zu Tu Youyou, einer Wissenschaftlerin, die die Traditionelle Chinesische Medizin und moderne Forschung kombiniert hat, um ein Medikament gegen Malaria zu finden.

Was das alles mit jahrtausendealten "Drachenknochen", Reiskörnern und dem Vietnamkrieg zu tun hat und wie Tu Youyou mit ihrer Forschung Millionen von Menschen das Leben gerettet hat, das erzählt Host Andrea Sawatzki gewohnt unterhaltsam und anschaulich. Experte in dieser Folge ist Dr. Wolfgang Reuter, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft für Medizin (DCGM) e.V..

Siege der Medizin auf einen Blick

Der Podcast dreht sich um die größten medizinischen Errungenschaften und die Persönlichkeiten, die sie vorantrieben - in der ersten und zweiten Staffel spannend und plastisch erzählt von Ulrich Noethen, ab der dritten Staffel von Schauspielerin Andrea Sawatzki. Neben Expert:innen lassen die Erzähler:innen die Geschichte selbst zu Wort kommen und nehmen die Hörer:innen mit auf eine Zeitreise in die jeweiligen Situationen und Orte der medizinhistorischen Meilensteine. Mit hörspielartigen Dialogen, Expert:innenstimmen sowie einem herausragenden, sparsam eingesetzten Sounddesign aus Musik und reduzierten Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Gänsehaut beim Zuhören und macht aus Medizingeschichte ein besonderes Hörerlebnis. Das kommt bei den Hörer:innen an: Mit inzwischen mehr als 1,2 Millionen Downloads und Streams und einer Top-Platzierung in den Apple-Charts der Gesundheitspodcasts gehört das Format zu den Publikumslieblingen.

Siege der Medizin kommt alle vierzehn Tage neu von gesundheit-hören, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau. Kostenlos abrufbar ist Siege der Medizin auch überall sonst, wo es Podcasts gibt, z.B. bei Spotify oder Apple Podcasts.

