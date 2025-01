grenke AG

Firmenleasing: Smarte Lösung auch für herausfordernde Zeiten

Firmenleasing für Wirtschaftswachstum im Mittelstand 2025

Baden-Baden (ots)

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten verschafft Leasing Unternehmen finanzielle Freiräume und schafft Flexibilität.

Leasing ermöglicht es kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), unkompliziert und liquiditätsschonend Anschaffungen vorzunehmen, vom einzelnen Gerät bis hin zur Betriebsausstattung. Dabei genießt der Leasingnehmer alle Vorteile der Nutzung, ohne große Investitionen aufbringen oder sich von Krediten abhängig machen zu müssen.

Mithilfe internationaler Leasingpartner wie grenke können Unternehmen ihre Investitionsvorhaben über verschiedene Hersteller und Marken hinweg unkompliziert und wirtschaftlich realisieren - trotz enger Budgets.

Leasing wird häufig mit Autoleasing gleichgesetzt - dabei handelt es sich jedoch nur um ein besonders populäres Beispiel dafür, ein Produkt zeitlich begrenzt zu nutzen, ohne es dauerhaft zu erwerben. Tatsächlich ist Leasing für eine Vielzahl von Gütern sinnvoll, von der Büroeinrichtung bis zum Maschinenpark. Leasing schont die Liquidität, rechnet sich steuerlich und ermöglicht es Firmen, sich ohne große Anfangsinvestition eine leistungsfähigere betrieblich sinnvolle Ausrüstung anzuschaffen.

Schlüssel zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten spielt Leasing eine entscheidende Rolle, insbesondere für den Mittelstand. Die rund 3,5 Millionen mittelständischen Unternehmen in Deutschland sichern mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze und tragen über 50 Prozent zur Wirtschaftsleistung bei. Leasing spielt eine wichtige Rolle bei der Stärkung des Mittelstands als Rückgrat der deutschen Wirtschaft, weil damit auch Firmen mit einer weniger üppigen Kapitalausstattung in die Lage versetzt werden, moderne Produktionsmittel anzuschaffen. Planbare Monatsraten ohne hohe Anfangsbelastungen sind ein Schlüssel für den Mittelstand, um sowohl Ersatz- als auch Neuinvestitionen vorzunehmen und damit seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten bzw. zu stärken.

Ein Problem dabei: Wenn die Leasinggüter von unterschiedlichen Herstellern kommen, sind häufig auch unterschiedliche Leasingfirmen beteiligt, was die Abwicklung kompliziert, unübersichtlich und in der Regel auch teuer macht. Als Gegenentwurf zu diesem "verstreuten Leasing" hat die grenke Gruppe ein "Leasing aus einer Hand"-Konzept entwickelt. Ob Kaffeeautomaten, Büromöbel, Computerhardware und Software, Werkstattgeräte und Maschinen, Sicherheitstechnik, Photovoltaikanlagen und E-Mobilitätslösungen oder Medizintechnik - grenke bietet sich als zentrale Anlaufstelle an. Dazu gehören auch Wartung und Service über grenkes zahlreiche Fachhandelspartner sowie die Abwicklung aller Vertragsangelegenheiten aus einer Hand. Das sämtliche Branchen umfassende Angebotsspektrum kommt zustande, indem grenke mit mehr als 36.000 Fachhändlern weltweit zusammenarbeitet. Man könnte von einem "Leasing-Kaufhaus für den Mittelstand" sprechen, in dem praktisch alles angeboten wird, was Unternehmen benötigen - Bezahlung per Leasing.

Stabile Raten, geringe Hürden: Wie Leasing Unternehmen flexibel hält

Der Begriff " Leasing" stammt aus dem Englischen, bedeutet "Miete" und ist als Finanzierungsmöglichkeit schon seit mehr als einem Jahrhundert bekannt. So bot bereits 1877 die "Bell Telephone Company" ihre Telefone zur Miete an. Das Konzept ist so einfach wie vorteilhaft für den Leasingnehmer: Er übernimmt für eine vertraglich festgelegte Nutzungsdauer ein Objekt vom Leasinggeber und zahlt dafür ein monatliches Entgelt. Die finanziellen Hürden dafür sind im Vergleich zum Direktkauf oder zur Finanzierung gering. Das Leasingobjekt steht ihm in dieser Zeit voll zur Verfügung, ohne dass er die finanziellen Belastungen eines Neukaufs auf sich nehmen muss.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage und des wachsenden Nachhaltigkeitsbewusstseins fügen sich die zahlreichen Vorteile des Leasings außerdem gut in das populäre Konzept der Sharing Economy ein. Da sich Leasing durch einen hohen Flexibilitätsgrad auszeichnet, können Unternehmen nicht nur ihre Liquidität schonen, sondern auch den Anforderungen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung gerecht werden. So macht Leasing "grüne" Investitionen wie E-Mobility-Lösungen (etwa Ladesäulen, E-Bikes und -Scooter) sowie Photovoltaikanlagen für Unternehmen finanziell besser umsetzbar.

Finanzielle Spielräume schaffen

Gerade KMU sowie Start-ups mit begrenzter Liquidität oder geringem Startkapital haben durch Leasing entscheidende Vorteile. So werden notwendige Optimierungen und eine schnellere Umsetzung von Innovationen möglich, ohne das Budget durch hohe Anfangsinvestitionen zu belasten. Die festen monatlichen Raten sorgen für Planungssicherheit und können in der Regel als Betriebsausgaben steuerlich geltend gemacht werden, was Leasing zusätzlich attraktiv macht.

Auch gegenüber anderen Finanzierungsformen erweist sich Leasing als ergiebiger. Während der Direktkauf oder ein Kredit häufig mit anfänglichen Wertverlusten, unerwarteten Zusatzkosten und zusätzlichem Wartungsaufwand verbunden sind, bleiben unvorhergesehene Überraschungen beim Leasing aus. Da das Eigentum beim Leasinggeber verbleibt, ist das Risiko begrenzt und kann durch Zusatzleistungen wie Wartung und Versicherung zusätzlich minimiert werden.

Leasing bei grenke: Schnell, unkompliziert und transparent

grenke versteht die besonderen Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen und bietet maßgeschneiderte Leasinglösungen, die sowohl finanzielle Freiheit als auch eine Reduzierung des internen Verwaltungsaufwands ermöglichen. Das Unternehmen stellt nicht nur eine breite Palette an Leasingobjekten zur Verfügung, sondern bietet auch flexible Austauschoptionen, um stets den neuesten Stand der Technik zu ermöglichen. Rückgabeklauseln sorgen für ein hohes Maß an Unabhängigkeit und minimieren das Risiko. Am Ende der Laufzeit haben Leasingnehmer mehrere Optionen: Sie können den Vertrag verlängern, das Leasingobjekt zurückgeben oder es zu einem bestimmten Restwert erwerben. Die Zugangsvoraussetzungen sind unkompliziert: Ein Wohnsitz in Deutschland, ein mindestens sechsmonatiger Bestand des Unternehmens sowie eine Bonitätsprüfung genügen.

Über das Unternehmen

Wer ist grenke? Leasing und Banking aus einer Hand: Unter dem Motto "Vom Mittelstand für den Mittelstand" bietet die grenke Gruppe seit 1978 Finanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen. Mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Unternehmen in mehr als 30 Ländern weltweit aktiv. Mit mehr als 3 Milliarden Euro Leasingneugeschäft 2024 gehört grenke heute zu den führenden Small-Ticket-Leasing-Anbietern auf dem Markt. Durch Leasing schafft grenke finanzielle Freiräume für kleine und mittlere Unternehmen, und leistet damit einen maßgeblichen Beitrag für die mittelständische Wirtschaft.

