1 Millionen Downloads und Streams für Siege der Medizin - Neue Folge erzählt die außergewöhnliche Geschichte von Marie Curie

Der gesundheit-hören-Podcast Siege der Medizin begeistert die Menschen - und hat inzwischen die 1 Mio. Downloads und Streams-Marke geknackt! In der neuesten Folge erzählt Schauspielerin Andrea Sawatzki alles über den Lebensweg und die faszinierenden Entdeckungen von Marie Curie. Und verrät, warum Radium-Schokolade mal ein echter Hype war.

Man ist fast selbst mittendrin im Zuhause der jungen Maria Sklodowska, später Curie - so anschaulich wird es in der neuen Folge des gesundheit-hören-Podcasts aus dem Wort & Bild Verlag beschrieben: Wie im Museum war es da, überall standen Mikroskope, Waagen und naturwissenschaftliche Geräte. Maria, die sich später umbenannte in Marie, war fasziniert! Mit Unterstützung des Experten und Biophysikers und -chemikers Prof. Dr. Reinhard Wetzker erzählt Schauspielerin und Host Andrea Sawatzki, wie diese Begeisterung zum ersten Nobelpreis für eine Frau führte. Und das trotz zahlreicher Widrigkeiten.

Eine Sache interessierte Marie Curie besonders: Die Arbeit von Henri Becquerel, der entdeckt hatte, dass Uranverbindungen Strahlen aussenden, die in der Dunkelheit Fotoplatten belichten. Auf dieser Basis fand Curie 1898 gemeinsam mit ihrem Mann Pierre anhand von Experimenten mit einer Pechblende heraus, dass neben dem Uran ein weiteres strahlendes Element enthalten sein muss - und die vermeintliche Uran-Strahlung keine spezifische Eigenschaft des Urans ist. Curies passender Name dafür: "Radioaktivität". Es gelang dem Ehepaar, das zweite Element spektroskopisch nachzuweisen: "Radium", das Strahlende.

Und dann kam der Radium-Hype! Ja, Sie lesen richtig. Die Auswirkungen der Radioaktivität auf den Menschen waren noch nicht erforscht, das Wort "Strahlenbelastung" nicht erfunden. So erschienen in den folgenden Jahrzehnten mit Radium versetzte Medizin- und Kosmetikprodukte, die Gesundheit, Schönheit und Lebenskraft versprachen - sogar Radium-Schokolade!

Wie es weiterging, mit welchen Problemen Marie Curie und ihr Mann zu kämpfen hatten und warum Curie einmal sogar Opfer eines Mobs wurde, erfahren Sie in der neuen Podcast-Folge von "Siege der Medizin" - ein Podcast, der inzwischen 1 Million Downloads und Streams verzeichnen kann. Wir danken allen Hörer:innen!

Siege der Medizin auf einen Blick

Der Podcast dreht sich um die größten medizinischen Errungenschaften und die Persönlichkeiten, die sie vorantrieben - in der ersten und zweiten Staffel spannend und plastisch erzählt von Ulrich Noethen, ab der dritten Staffel von Schauspielerin Andrea Sawatzki. Neben Expert:innen lassen die Erzähler:innen die Geschichte selbst zu Wort kommen und nehmen die Hörer:innen mit auf eine Zeitreise in die jeweiligen Situationen und Orte der medizinhistorischen Meilensteine. Mit hörspielartigen Dialogen, Expert:innenstimmen sowie einem herausragenden, sparsam eingesetzten Sounddesign aus Musik und reduzierten Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Gänsehaut beim Zuhören und macht aus Medizingeschichte ein besonderes Hörerlebnis. Das kommt bei den Hörer:innen an: Mit bislang über 1 Million Downloads und Streams und einer Top-Platzierung in den Apple-Charts der Gesundheitspodcasts gehört das Format zu den Publikumslieblingen.

Siege der Medizin kommt alle vierzehn Tage neu von gesundheit-hören, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau. Kostenlos abrufbar ist Siege der Medizin auch überall sonst, wo es Podcasts gibt, z.B. bei Spotify oder Apple Podcasts.

