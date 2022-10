Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen

Julie von Wangenheim ist neue Leiterin der Unternehmenskommunikation des Wort & Bild Verlags

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

Julie von Wangenheim leitet seit dem 1. Oktober 2022 die Unternehmenskommunikation des Wort & Bild Verlags.

CEO Andreas Arntzen: "Ich freue mich, dass wir mit Julie von Wangenheim eine erfahrene Kommunikatorin gewinnen konnten. Mit ihrer überzeugenden Persönlichkeit, ihrer Fachkompetenz und Expertise in der Pressearbeit aus den Bereichen Politik, Verbands- und Verlagswesen bringt sie die besten Voraussetzungen für diese Aufgabe mit."

Julie von Wangenheim (32) zu ihrer neuen Aufgabe in Baierbrunn bei München: "Ich bin beeindruckt, mit welchem Weitblick und welcher Innovationsfreude der Wort & Bild Verlag das Thema Gesundheit vorantreibt. Meiner neuen Aufgabe, diesen dynamischen Prozess kommunikativ zu begleiten, begegne ich mit Respekt und großer Vorfreude."

Julie von Wangenheim kommt von der Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e.V., wo sie die Abteilung Presse und Kommunikation leitete. Von 2018 bis 2021 war sie Pressesprecherin und Leiterin eines Abgeordnetenbüros im deutschen Bundestag. Sie bringt Arbeitserfahrung aus den Verlagshäusern Axel Springer und teNeues mit sowie dem crossmedialen Fernsehsender ALEX Berlin. Julie von Wangenheim hat an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen Kommunikations- und Kulturmanagement (M.A.) und in Berlin und Buenos Aires Business Studies (B.A.) studiert. Zuvor absolvierte sie eine französischsprachige Ausbildung in Wirtschaft, Politik und Kommunikation in Brüssel.

Über den Wort & Bild Verlag

Der Wort & Bild Verlag mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Die Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus sowie große Beliebtheit bei den Nutzer:innen. Als Partner der Apotheke stehen der hohe gesundheitliche Nutzwert und die fachkundige Beratung in der Apotheke immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen Apotheken Umschau, Baby und Familie, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini, HausArzt-PatientenMagazin, Digital Ratgeber und gesund.de. Aktuelle Podcast ( http://www.gesundheit-hoeren.de/) und Videoformate erklären wichtige Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen. Der Verlag erreicht monatlich in Print und online rund 28 Millionen Leser:innen und Nutzer:innen.

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell