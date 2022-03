Agrilution Systems GmbH

Zukunft heute: Vertical Farming zu Hause

Indoor-Farming sichert permanente Verfügbarkeit von gesunden Blattgemüsen und Kräutern

Der Markt wächst weiter

In rasantem Tempo

Bild-Infos

Download

Deutschland (ots)

Das globale Wachstum des Vertical Farming Marktes wird bis 2030 auf 20,16 Milliarden US-Dollar geschätzt. Aktuell entsteht die größte vertikale Farm Europas in Dänemark. 1000 Tonnen Gemüse auf 7000 Quadratmetern werden auf 14 Etagen übereinander angebaut. Nur ein Bruchteil der Anbaufläche liefert die gleiche Menge an Pflanzen und Gemüse im Vergleich zu traditioneller Agrarwirtschaft. In Pennsylvania, USA, soll gerade mit 23.000 Quadratmetern Fläche die weltweit größte vertikale Farm entstehen. Doch es geht auch kleiner. Die Indoor-Farming Geräte für die eigenen vier Wände werden noch smarter und raffinierter. Wie der neue Plantcube Living von Agrilution. In diesem Indoor-Gewächsschrank können 36 Kilogramm frische Greens pro Quadratmeter und Jahr geerntet werden, im Vergleich zu 3,9 Kilogramm im konventionellen Anbau oder acht Kilogramm im Gewächshaus.

Ob groß oder klein - die vertikalen Farmen bieten Ideen und Lösungsansätze für dringliche Themen der Zukunft, die keinen Aufschub mehr dulden: nicht zuletzt geht es um die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung. Laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft wird die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 auf ungefähr 9,7 Milliarden Menschen anwachsen, das sind etwa zwei Milliarden mehr als heute. Es wird davon ausgegangen, dass zwei Drittel der Population, also sechs Milliarden, in Ballungszentren wohnen werden. Die Herausforderung ist, alle Menschen mit gesunden Nahrungsmitteln zu versorgen, bei gleichzeitig stark rückläufiger Anbaufläche für die Landwirtschaft. Monokulturen, Massentierhaltung und der Einsatz von Pestiziden führen zu Abnutzung der Böden und verminderten Erträgen. Die Folge: Weniger Nahrung für immer mehr Menschen. Es braucht neue Konzepte. Jeder Beitrag zählt.

Die Zukunft von morgen schon heute zu Hause

Unabhängig und frei, stets topgesunde Ernährung zu Hause und dies auch noch selbst angebaut. Unkompliziert und flexibel. Das Münchner Unternehmen Agrilution ermöglicht mit dem Plantcube Living vitaminreichen Genuss rund um die Uhr, das ganze Jahr, in den eigenen vier Wänden. Ob feine Blattsalate, ein Stir-Fry, ein Pesto, ein Smoothie, die perfekten Kräuter für das Lieblingsgericht oder einen entspannenden, frischen Tee. Ab April 2022 kommt der freistehende Plantcube Living auf den Markt. Eine Personal Vertical Farm, die sich flexibel in jeden Raum integrieren lässt. Gesunde Greens mit Spaßfaktor und Stil. Hier trifft Innovation auf bewussten Lebensstil mit Coolness-Faktor.

Das Gerät besteht aus zwei separaten Fächern mit zwei Türen und getrennten Klimazonen. So können künftig auch höher wachsende Pflanzen wie Tomaten oder Chilis wachsen. Eine integrierte Kamera sowie die smarte Verbindung mit der unternehmenseigenen Cloud von Agrilution sorgen für eine präzise Steuerung und Versorgung der Pflanzen über die Parameter Licht, Wasser und Klima. 18 unterschiedliche Pflanzen können in diesem Indoor-Gardening-Gerät auf einmal angepflanzt werden. Leicht zu bedienen über eine App. High-Tech im eigenen Wohnraum für Unabhängigkeit und gesunde Ernährung.

Original-Content von: Agrilution Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell