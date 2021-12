3sat-Doku über "Träume aus Schokolade"

3sat

Samstag, 25. Dezember 2021, 19.10 Uhr Erstausstrahlung

Ob traditionell, innovativ oder regional – die Vielfalt der süßen Gaumenfreuden ist groß, und erfinderische Pralinenmacherinnen und -macher gehören in Österreich und Südtirol vielerorts zum Stadtbild. Für "Träume aus Schokolade" begibt sich Anita Lackenberger dort auf die Suche nach besonderen Pralinen und Schokoladen. 3sat zeigt die Dokumentation am Samstag, 25. Dezember 2021, um 19.10 Uhr in Erstausstrahlung. Anita Lackenberger erzählt auch vom Erfinder des Hohlformen-Verfahrens und vom Grafen von Plessis-Praslin, dessen Koch eine Kreation aus Mandeln und Zucker nach seinem Herrn "Praslin" benannt hat – und als Erfinder und Namensgeber der Praline gilt.

Eine der wichtigsten Zutaten für Schokolade ist Milch: Sie stammt von autochthonen Rinderrassen wie etwa dem Tiroler Grauvieh, von Ziegen oder den Almkühen. Für die Füllungen werden roter Pfeffer, scharfer Chili, exotische Früchte oder – ganz klassisch – Alkohol verwendet. Regionale Produkte liegen zurzeit im Trend: So werden zum Beispiel in Kärnten die Friesacher Würfel, Friesacher Pfennige und viele Sorten Tafelschokolade mit diversen regionalen Füllungen hergestellt. In Bruneck in Südtirol gibt es Pralinen mit exotischen Farben, die in Airbrush-Technik verziert sind, und Füllungen mit ausgefallenen Geschmacksrichtungen.

Im niederösterreichischen Waldviertel setzen zwei junge Konditorinnen auf Tafelschokolade mit Füllungen wie Powidl, Mohn und Himbeeren. Sie haben auch ein traditionelles Pralinenrezept der Großmutter entdeckt, das sie in ihr Sortiment genommen haben. Ganze Familien widmen sich ein Leben lang der Schokolade und erfinden jedes Jahr neue Pralinen.

