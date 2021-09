Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen

"Siege der Medizin": erster medizinhistorischer Podcast im deutschsprachigen Raum, erzählt von Ulrich Noethen

Meilensteine der Medizingeschichte von gesundheit-hoeren.de, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau / Start am 15.9.2021 zum Ursprung der Narkose / Hochkarätige Expert:innen aus der Wissenschaft unterstützen Noethen bei seiner Zeitreise

Was sind die größten Errungenschaften der Medizingeschichte, wie kamen die Forscher:innen darauf und welchen Nutzen haben sie bis heute für die Menschheit? Diesen Fragen spürt Schauspieler Ulrich Noethen - u.a. bekannt aus seiner Rolle als Chirurg Ferdinand Sauerbruch in der deutschen Fernsehserie "Charité" - ab 15. September als Erzähler in der neuen Podcast-Serie "Siege der Medizin" nach.

Der erste medizinhistorische Podcast im deutschsprachigen Raum bietet im Storytellingformat Hochspannung rund um Meilensteine der Medizingeschichte. Die Podcastfolgen bestehen aus drei wesentlichen Elementen: Noethen leitet mit einem persönlichen Erlebnis oder Fragen rund um eine medizinische Errungenschaft wie Anästhesie, Penicillin oder Röntgenstrahlen ins Thema ein. Anschließend folgen Hörspielsequenzen mit aufwendigem Sounddesign, die mit Aussagen hochkarätiger Expert:innen aus der Wissenschaft verwoben sind. Diese ordnen die historischen Vermutungen ein und richten den Blick in Gegenwart und Zukunft.

Zeitreise mit Gänsehaut

"Mit der neuen Podcast-Serie 'Siege der Medizin' bereiten wir medizinhistorische Meilensteine völlig neu auf: Ulrich Noethen nimmt die Hörer:innen mit auf eine investigative Zeitreise und spürt den bahnbrechenden Entdeckungen mit hochkarätigen Expert:innen nach", so Dr. Dennis Ballwieser, Chefredakteur der Apotheken Umschau und gemeinsam mit Audio-Redakteur Peter Glück Executive Producer des Podcast.

Themen und Termine der ersten Staffel von "Siege der Medizin"

Den Anfang des neuen medizinhistorischen Podcasts macht die Folge zur Anästhesie mit Prof. Dr. Bernhard Zwißler vom Klinikum der LMU München, die ab 15. September auf allen Podcastplattformen zu finden ist wie Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify und natürlich auf apotheken-umschau.de .

Alle Folgen und Termine:

Folge 1 (15.9.) Anästhesie

Folge 2 (1.10.) Penicillin

Folge 3 (15.10.) Röntgenstrahlen

Folge 4 (1.11.) Psychotherapie

Folge 5 (15.11.) Dialyse und künstliche Nieren

Folge 6 (1.12.) Chemotherapie

Folge 7 (15.12.) Antibabypille

Folge 8 (1.1.2022) HIV-Medikation

"Siege der Medizin" auf einen Blick:

Der Podcast dreht sich um die größten medizinischen Errungenschaften - spannend und plastisch erzählt von Schauspieler Ulrich Noethen. Neben Expert:innen lässt Noethen die Geschichte selbst zu Wort kommen und nimmt die Hörer:innen mit auf eine Zeitreise in die jeweiligen Situationen und Orte der medizinhistorischen Meilensteine. Mit hörspielartigen Dialogen, Expertenstimmen sowie einem herausragenden, sparsam eingesetzten Sounddesign aus Musik und reduzierten Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Gänsehaut beim Zuhören und macht aus Medizingeschichte ein besonderes Hörerlebnis. "Siege der Medizin" kommt ab 15.9. alle vierzehn Tage neu von www.gesundheit-hoeren.de, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau. "Siege der Medizin" ist bei Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify und allen weiteren bekannten Podcast-Plattformen und auf apotheken-umschau.de zu finden.

Die Apotheken Umschau ist in Deutschland das mit Abstand meistgelesene Gesundheitsmagazin. Mit zwei Ausgaben im Monat informiert sie über alle wichtigen Themen rund um die Gesundheit, gibt wertvolle Ratschläge, vermittelt aktuelles medizinisches Wissen auf seriöse, fachlich kompetente und allgemein verständliche Weise. Das Magazin erscheint in einer Auflage von 7.631.100 verkauften Exemplaren monatlich (A+B, IVW 2/2021) und wird von 18,43 Millionen Menschen jeden Monat gelesen (AWA 2021). apotheken-umschau.de steht für seriöse Inhalte und umfassende Gesundheitsinformationen, deren Grundlage eine gründliche und intensive Recherche ist. Das Gesundheitsportal verzeichnet monatlich 8,4 Mio. Unique User* und über 16 Mio. Visits**.

