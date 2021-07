Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen

Wie schaffen wir es, glücklich zu sein - mit uns, mit dem Leben, mit den anderen, mit dem, was wir tun? Claudia Röttger, Chefredakteurin des Senioren Ratgeber, spricht in dem neuen Podcast "1 x täglich Glück" mit Interviewpartnern, die ganz persönliche, ungewöhnliche, berührende oder erstaunliche Antworten geben auf die Frage: "Was ist eigentlich Glück?". Darunter Menschen wie du und ich, aber auch prominente Zeitgenossen oder solche, die sich professionell mit dem Thema Glück und Lebensmut beschäftigen.

Eine Dosis Glück

"Ob man glücklich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab und ist ein Zusammenspiel von Zufällen, bewussten Entscheidungen und natürlich auch von der Art und Weise, wie man darauf blickt", sagt Moderatorin Claudia Röttger. Medikamente, die einem ein glückliches Leben bescheren, oder das eine Glücksrezept für alle gibt es ja leider nicht. "Bei meinen Recherchen bin ich auf ganz viele spannende Menschen gestoßen. Ihre Erfahrungen können unseren Zuhörer:innen vielleicht helfen, einen neuen Blick auf ihr eigenes Leben zu werfen. Was gibt mir persönlich denn Kraft, Lebensmut, Freude - was brauche ich zum Glücklichsein?"

"1 x täglich Glück" will die Augen öffnen für die vielen Glücksmomente im Leben

Der Podcast kommt alle vierzehn Tage neu von www.gesundheit-hoeren.de, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau, und nimmt die Hörer:innen in rund 20 Minuten mit auf die unterhaltsame Erkundung des kleinen und großen Glücks: Ganz unterschiedliche Menschen berichten von den Herausforderungen in ihrem Leben, wie sie Rückschläge gemeistert haben, was sie daraus lernen konnten und wofür sie dankbar sind. Den Auftakt macht am 15. Juli der Verleger und Philosoph Florian Langenscheidt, der sich schon sein ganzes Leben mit dem Thema Glück beschäftigt und zahlreiche Bücher darüber geschrieben hat. Am 29. Juli spricht Claudia Röttger dann mit Günther Anton Krabbenhöft, der als Berlins "ältester Hipster" für Furore gesorgt hat.

"1 x täglich Glück" ist bei Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Spotify und allen weiteren bekannten Podcast-Plattformen und auf apotheken-umschau.de zu finden.

VITA von Claudia Röttger

Claudia Röttger verantwortet seit 2001 als Chefredakteurin die journalistische Weiterentwicklung des Senioren Ratgeber (4,43 Millionen Leser:innen/AWA 2021) in Print und im Digitalen, entwickelte zuletzt u. a. ein Portal für pflegende Angehörige und das Heft-im-Heft-Konzept "Pflege-Ratgeber". Mit ihrem neuen Podcast "1 x täglich Glück" knüpft die Apothekerin und Absolventin der Deutschen Journalisten Schule an ihre Zeit als freie Journalistin an, in der sie u. a. auch fürs Radio (RIAS, WDR und BR) arbeitete und drei Gesundheitsratgeber verfasste, bevor sie 1997 als Redakteurin zur Apotheken Umschau wechselte. "Ich hoffe, dass unsere Glückssuche via Podcast allen, die auf der Suche nach Lebenszufriedenheit und Lebensglück sind, ein Stück weiterhilft und sie zu einem neuen Blick auf ihr eigenes Leben inspiriert", sagt Claudia Röttger.

