medizini mit beliebtem Spielplan für Kinder zur Fußball-Europameisterschaft

Im Posterformat gibt´s in der Juni-Ausgabe alles Wissenswerte rund um die Fußball-EM 2021

Baierbrunn

Seit über 20 Jahren gibt es in medizini Spielpläne zu den großen Fußball-Ereignisse. Und das gilt auch dieses Jahr, wenn die EM in verschiedenen Orten in ganz Europa stattfinden soll. Im besonders aufwendig gestalteten medizini-Spielplan stehen alle Termine und Austragungsorte. Durch seine Größe von DIN-A2 eignet sich der medizini-EM-Fußballspielplan hervorragend zum Aufhängen im Kinderzimmer.

Faszination Fußball

"Die großen Fußball-Ereignisse faszinieren nicht nur uns Erwachsene, sondern natürlich auch Kinder", sagt medizini-Chefredakteur Harald Lorenz. "Mit dem medizini-Spielplan haben Kinder die Möglichkeit, ihre eigene Tabelle zu führen und so Spiel für Spiel in Kontakt mit der EM zu bleiben." Der EM-Fußballspielplan 2021 erscheint mit der Juni-Ausgabe von medizini und wird in den meisten Apotheken als Geschenk an die Kunden abgegeben.

medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen einerseits die schönsten Tiere abgebildet sind und andererseits speziell für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte Auflage bei 1.163.950 Exemplaren (IVW 1/2021). medizini erscheint im Wort & Bild Verlag und ist exklusiv in Apotheken erhältlich.

