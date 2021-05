Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen

Die Wort & Bild Verlagsgruppe setzt ihre Wachstumsstrategie fort und investiert in das deutsche Start-Up FitTech Company, das sich auf die Vernetzung der technologiegetriebenen Fitness- und Gesundheitsindustrie spezialisiert hat. Bekannt wurde das junge Unternehmen durch den FitTech Summit, eine Businesskonferenz, die Konzerne, Investoren und Start-ups im Fitness- und Technologiebereich vernetzt.

"Gesundheit ist unsere DNA. Sport und Bewegung sind Teil eines gesunden Lebensstils. Wir glauben daran, dass sich die FitTech-Industrie mit der Gesundheitsbranche noch enger verzahnen wird. Mit unserem Engagement unterstützen wir das junge, vielversprechende Team rund um Natalia Karbasova. Ich selbst lebe das Modell der unternehmerischen Partnerschaften und deshalb hat mich das Plattform- und Netzwerkkonzept von FitTech überzeugt", sagt Andreas Arntzen, CEO der Wort & Bild Verlagsgruppe. Viele der neuen Produkte aus der Fit-Tech-Szene wie smarte Blutzuckermesser, vernetzte Fitnessspiegel oder KI-Coaches unterstützen dabei, einen gesünderen Lebensstil zu führen. Das enorme Potenzial dieses Marktes ist auch für die Anbieter im Gesundheitssystem relevant.

Die Wort & Bild Verlagsgruppe tätigt dieses Investment über die Isartal Ventures, eine Tochter der Wort & Bild Verlagsgruppe. Mit Know-how, Netzwerk und Kapital unterstützt die Isartal Ventures Startups mit E-Health-Fokus. "Wir beteiligen uns mit Kapital und Media an jungen, interessanten Unternehmen, bringen unser Know-how und Netzwerk ein und möchten dabei besonders von anderen lernen. Mit dieser Strategie erschließen wir für die Wort & Bild Verlagsgruppe neue, ergänzende Geschäftsfelder und sichern uns den Zugang zu vielversprechenden Menschen und Technologien", so Arntzen.

Das bisher bekannteste Produkt der FitTechCompany ist der FitTech Summit, Europas führende Konferenzplattform für Fitness-Technologie, Zukunft, Wohlbefinden und gesunden Lebensstil. Seit 2018 sprachen hier über 250 weltweit führende Fitness-, Gesundheits- und Tech-Visionäre, mit mehr als 3000 Besuchern und Zuschauern aus über 45 Ländern. Der nächste FitTech Summit findet digital vom 25. bis 28. Mai 2021 statt (fittechsummit.com).

"Mit dem FitTech Summit haben wir eine international anerkannte Marke aufgebaut, die sich als Hotspot für Gründer und Entscheidungsträger der Industrie etabliert hat. Ausgehend von diesem Event erweitern wir nun unser Produktportfolio und erschließen neue Geschäftsfelder", so Natalia Karbasova. "Die Zusammenarbeit mit der Wort & Bild Verlagsgruppe bringt uns einen großen Schritt weiter in der strategischen Aufstellung der Firma."

Die Fit Tech Company GmbH (FTC) versteht sich als Content- und Netzwerkplattform für fitness- und gesundheitsorientierte Industrien - mit Fokus auf Technologie, Innovationen und Startups. Zur Zielbranche gehören klassische Industrien wie Fitnessstudios, Gerätehersteller, Versicherungen, Apotheken und Krankenkassen, aber auch Tech-Giganten, die immer mehr in Gesundheitsanwendungen und Daten investieren. Die FTC möchte Investoren, etablierte Unternehmen und junge Start-ups der Szene vernetzen und dadurch mehr Transparenz in dem Markt zu schaffen. Natalia Karbasova (CEO) gründete das Startup gemeinsam mit Sergej Hermann (COO), Max Gaub (Chief Content Officer) und Andreas Schröder (Advisor to the Management Board, Business Angel). Zum 1. Juni wird Stefan Tilk das Team als Chief Advisor New Business verstärken. Er war jahrelang CEO der Kette Fitness First und ist heute aktiver Gesellschafter der US-Marke Anytime Fitness.

Der Wort & Bild Verlag mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Die Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus sowie große Beliebtheit bei den Nutzer:innen. Als Partner der Apotheke stehen der hohe gesundheitliche Nutzwert und die fachkundige Beratung in der Apotheke immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen Apotheken Umschau, Baby und Familie, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini, das HausArzt-PatientenMagazin und der Digital Ratgeber. Der Verlag erreicht monatlich rund 28 Millionen Nutzer:innen in Print und online. In der Corona-Krise gibt es einen aktuellen Podcast zum Thema Corona (www.gesundheit-hoeren.de) und Videoformate, die wichtige Gesundheitsthemen erklären. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen.

Die Isartal Ventures (www.isartal-ventures.de) und die Isartal Health Media (www.isartal-health-media.com) sind Unternehmen der Wort & Bild Verlagsgruppe.

