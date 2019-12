Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen

#ApothekersindHelden auch in der Stillen Nacht - Wort & Bild Verlag lenkt Aufmerksamkeit auf Nacht- und Notdienst der Apotheken

Auch an den kommenden Feiertagen ist auf die Hilfe der Apotheker Verlass

Baierbrunn

Weihnachten steht vor der Tür, das bedeutet Hochbetrieb für die diensthabenden Gesundheitsberufe. "Wer stand am Wochenende oder am Feiertag nicht schon mal erleichtert vor einem Notdienst-Schalter der Apotheke vor Ort und hat seine Medikamente plus guten Rat vom Fachmann bekommen? Deshalb sagen wir in diesem Jahr #ApothekersindHelden und weisen in unseren Magazinen und auf Social Media besonders auf die verantwortungsvollen Leistungen der Apotheken vor Ort hin", sagt Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & Bild Verlags.

Das Apotheken-A leuchtet auch an Weihnachten

Etwa 1.300 Apothekerinnen und Apotheker stehen im Nacht- und Notdienst an den kommenden Weihnachtsfeiertagen in Deutschland bereit. Sie sind für die Menschen da, unterstützen in krankheitsbedingten Notfällen mit Medikamenten, gutem Rat und Verständnis für kleine und große Nöte. Pro Nacht- und Notdienst versorgen sie im Schnitt deutschlandweit rund 20.000 Menschen. Denn Krankheiten halten sich nicht an reguläre Öffnungszeiten. Welche Apotheke Notdienst hat, finden Sie unter https://www.apotheken-umschau.de/Apotheken-Notdienst oder auf der App "Apotheke vor Ort" (Wort & Bild Verlag, kostenfrei im App Store und bei Google Play).

#ApothekersindHelden: Einsatz an allen Tagen des Jahres

Diensthabende Apothekerinnen und Apotheker dürfen sich über ein kleines Weihnachts-Paket aus dem Hause Wort & Bild Verlag freuen. 1300 Pakete mit zwei hübschen Emaille-Tassen und einem Weihnachtspunsch-Gewürz gehen zu Weihnachten termingerecht von Baierbrunn direkt in die Notdienst-Apotheken vor Ort. "Während in den Familien gefeiert wird, herrscht in der Apotheke Hochbetrieb. So vielen Menschen wird im Notdienst schnell und kompetent geholfen. Diese Helden gehören belohnt", so Arntzen.

Unter dem Hashtag #ApothekersindHelden zeigt der Wort & Bild Verlag die Leistungen der Apotheken vor Ort. Beginnend mit dem Not- und Nachtdienst werden unter dem Hashtag im Jahr 2020 fortlaufend Leistungen der Apotheken vor Ort dargestellt. Die Magazine des Wort & Bild Verlags, die Apotheken Umschau, der Diabetes Ratgeber, der Senioren Ratgeber, Baby und Familie und medizini stellen mit ihren Millionenauflagen die Wichtigkeit und Kompetenz der Apotheker in den Fokus. Wer diese Aktion unterstützen möchte, postet auf Social Media unter #ApothekersindHelden.

