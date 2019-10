Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen

medizini bringt Wissens-Poster "Leben vor 100 Jahren und heute" - Apotheken-Kindermagazin erklärt Kindern den Wandel der Zeit

Liebevoll gezeichnet und anschaulich erklärt, thematisiert das Kinderposter-Magazin medizini in seiner November-Ausgabe den Wandel der Zeit: "Leben vor 100 Jahren und heute" lautet der Titel des Wissens-Posters, das ein fünfstöckiges Stadthaus in einer belebten Einkaufsstraße zeigt. Auf der linken Posterhälfte sieht man das Leben im Jahr 1919, auf der rechten Seite das Leben heute. Harald Lorenz, Chefredakteur: "Unsere jungen Leserinnen und Leser finden auf dem neuen Wissens-Poster ganz viele Details zum Alltag der Menschen früher und heute, zu den Berufen, den Verkehrsmitteln, aber auch zu gesellschaftlichen Veränderungen und den Themen, die das Kinderleben beeinflussen, wie Schule und Erziehung. Das bietet viel Stoff für wissensdurstige Fragen an Eltern, Großeltern und Lehrer, mit denen man beim Schmökern des Posters eine vergnügliche Zeitreise unternehmen kann."

Ergänzt wird das detailreiche Wissens-Poster durch interessante Fakten zum Leben in der Stadt in den Jahren 1919 und 2019: War vor 100 Jahren noch der Kirchturm das höchste Gebäude, sind es heute die Wolkenkratzer. Autos gab es erst vereinzelt. Spielzeug für Kinder gab es kaum, oft spielten sie einfach auf der Straße. Die Wäsche wusch man noch von Hand, heute erleichtern technische Geräte die Hausarbeit. Der Apotheker stellte viele Medikamente selbst her, der Zeitungsverkäufer rief die Neuigkeiten aus, der Müll wurde mit Pferdewagen abgeholt. Auf der Posterrückseite beleuchtet der Artikel "Kinder, wie die Zeit vergeht," wie sich die verschiedenen Lebensaspekte der Kinder gewandelt haben: Wie lebten sie vor 100 Jahren, und wie läuft das heute so in der Schule, in der Arbeit und Freizeit oder in der Erziehung.

Und wie immer gibt es in medizini Comics, Witze und Rätsel, ein Super-Poster mit einem süßen jungen Labrador sowie die Tipps aus der Apotheke. So begeistert medizini jeden Monat über 1,3 Millionen Kinder, es weckt ihre Neugierde, vermittelt viel Wissen, fördert die Vorstellungskraft - und bringt sie zum Lachen.

Über medizini:

medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen die schönsten Tiere abgebildet sind und speziell für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte Auflage bei 1.352.192 Exemplaren (IVW III/2019). medizini erscheint im Wort & Bild Verlag und ist exklusiv in Apotheken erhältlich.

