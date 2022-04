REWE Group

REWE Group und Deutsche Post DHL eröffnen 3.500. gemeinsamen Kundenkontaktpunkt für bequemen Paketversand und -empfang

Neue DHL Packstation heute an Frechener REWE-Markt in Betrieb genommen

Post- und Paketdienstleistungen bei REWE, PENNY und toom werden sehr gut angenommen - weiterer Ausbau auch in Zukunft geplant

Kooperation beider Unternehmen stärkt postalische Versorgung auch im ländlichen Raum

Die REWE Group und die Deutsche Post DHL Group stellen ihren Kunden seit heute den bundesweit 3.500. gemeinsamen Kundenkontaktpunkt für Paketdienstleistungen zur Verfügung. Es handelt sich dabei um eine neue DHL Packstation in Frechen bei Köln in der Hubert-Prott-Straße 117. Kunden können somit die Post- und Paketdienstleistungen der Deutsche Post DHL an immer mehr REWE Group-Standorten in ganz Deutschland nutzen - in Form einer DHL Packstation, einer Partner-Filiale oder eines DHL Paketshops. Mit ihrer umfangreichen Kooperation stärken beide Unternehmen zudem die postalische Versorgung auch im ländlichen Raum.

"Wir arbeiten seit Jahren erfolgreich daran, den Einkauf im Supermarkt, Discounter oder Baumarkt durch zusätzliche Angebote noch attraktiver zu gestalten. Der Fokus liegt dabei auf Angeboten, die den Kunden den Alltag erleichtern. Paketdienstleistungen an unseren Standorten haben den Vorteil, dass die Kunden den Paketempfang und -versand mit dem Einkauf in den Märkten der REWE Group verbinden können. Wir sehen, dass die Kundenakzeptanz sehr gut ist. Daher werden wir die Anzahl der Märkte mit diesem Service weiter erhöhen", so Philipp Schachten, Referent des Vorstandsvorsitzenden der REWE Group.

Durch den zunehmenden Onlinehandel ist die Zahl der in Deutschland versendeten Pakete in den letzten Jahren stetig gestiegen. Die REWE Group begleitet diese Entwicklung seit 1995 und bietet ihren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Päckchen und Pakete bequem beim täglichen Einkauf bei REWE, nahkauf, PENNY oder toom Baumarkt abzuholen oder aufzugeben. Bezogen auf die Gesamtzahl an DHL Packstationen, DHL Paketshops und Partner-Filialen ist die REWE Group der größte Kooperationspartner der Deutsche Post DHL Group.

Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs im Post- und Paketbereich der Deutsche Post DHL Group, erklärt: "Die Zusammenarbeit mit der REWE Group ermöglicht uns, unsere Post- und Paketdienstleistungen an Standorten anzubieten, die für unsere Kunden gut erreichbar und sehr attraktiv sind. Das gilt sowohl für den städtischen als auch für den ländlichen Raum. Insbesondere unser Packstation-Service wird bei unseren Kunden immer beliebter, da Pakete dort flexibel, ohne Wartezeiten und kontaktlos abgeholt und versendet werden können."

In der Regel sind Packstationen rund um die Uhr zugänglich. Zudem befinden sie sich an zentralen Orten des täglichen Lebens, zum Beispiel an Supermärkten, auf Firmengeländen oder an ÖPNV-Haltestellen, sodass Kunden sie bequem auf ihren alltäglichen Wegen nutzen können. Indem zusätzliche Wege vermieden werden, ist die Nutzung der Packstation darüber hinaus besonders umweltfreundlich. Ihr Netz aus DHL Packstationen, das bereits heute aus über 9.000 Automaten deutschlandweit besteht, wird die Deutsche Post DHL Group aufgrund der hohen Nachfrage bis Ende 2023 auf rund 15.000 Packstationen erweitern.

Neben den DHL Packstationen stellt die Deutsche Post DHL ihren Kunden bundesweit insgesamt auch rund 10.500 DHL Paketshops und 13.000 Partner-Filialen für die Abholung oder Aufgabe von Paketsendungen zur Verfügung. Ergänzend zu diesem Angebot bieten die rund 13.000 Partner-Filialen ein umfangreiches Sortiment an Post- und Paketdienstleistungen. Mit ihrem dichten Netz aus DHL Paketshops, Partner-Filialen und DHL Packstationen sorgt die Deutsche Post DHL dafür, dass schon heute über die Hälfte der Haushalte in Deutschland eine Annahme- oder Ausgabestelle innerhalb von 500 Metern erreichen. Mit dem weiteren Packstationsausbau wird sich diese Distanz künftig noch weiter verringern.

Über die REWE Group

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 76,5 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.

Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER sowie BILLA, BILLA PLUS und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice und Zooroyal. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group u. a. die Veranstalter DERTOUR, Jahn Reisen, ITS, Meiers Weltreisen, Travelix, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, über 2.300 Reisebüros (u.a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooee sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties.

