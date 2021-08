ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 35/21

Mainz (ots)

Woche 35/21 Mi., 1.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 0.55 Ausgegrenzt und abgehängt - Kinderarmut in Deutschland (HD/UT) Film von Manuela Christ und Sebastian Galle Deutschland 2020 __________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 3.25 Ausgegrenzt und abgehängt - Kinderarmut in Deutschland (HD/UT) Film von Manuela Christ und Sebastian Galle (von 0.55 Uhr) Deutschland 2020 Woche 37/21 So., 12.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.10 sportstudio live (HD/UT) Leichtathletik: ISTAF Übertragung aus Berlin Reporter: Peter Leissl, Marc Windgassen Moderation: Norbert König Bogenschießen: DM Zusammenfassung aus Wiesbaden Reporter: Alexander von der Groeben

