Sonntag, 8. August 2021

Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Sonntag, 8. August 2021, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Frauenpower im "ZDF-Fernsehgarten": Weltall-Power mit Suzanna Randall, PS-Power mit Christina Scheib und Food-Power mit Julia Komp. Dazu weitere tolle Frauen mit starken Geschichten. Musikalische Gäste: Doro Pesch, Loona, Francine Jordi, Cassandra Steen, Marina & the Kats, LINDA, Franzi Harmsen, Diane Weigmann und Jasmin Wagner. Donnerstag, 12. August 2021, 1.00 Uhr Filmgorillas Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel Schröckert Steven Gätjen und Anne Wernicke stellen "New Order - Die neue Weltordnung" vor, eine böse Umsturz-Satire des Mexikaners Michel Franco, dessen Drama bereits als neuer "Parasite" gehandelt wurde. Danach schwelgen Silke und Daniel Schröckert aus Anlass des 40. Jubiläums der berühmten Reihe in den vier Filmen eines Helden ihrer Kindheit: Steven Spielbergs "Indiana Jones". 1981 spielte Harrison Ford die Rolle des sympathischen Abenteurers zum ersten Mal. Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.

