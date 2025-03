Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

Präzision als Erfolgsfaktor

Der österreichische Präzisionstechnologie-Konzern SBO richtet sich strategisch neu aus. Bisher auf den traditionellen Energiesektor fokussiert, erweitert die Unternehmensgruppe nun ihren Aktionsradius auf Anwendungen der Energiewende und andere Industrien, die höchste Anforderungen an Materialqualität und Fertigungspräzision stellen.

Als weltweit führender Hersteller von hochlegierten, amagnetischen Stählen und hochpräzisen Komponenten sowie Energy Equipment verfügt SBO über jahrzehntelange Erfahrung für die besonderen Herausforderungen unterschiedlichster High-Tech-Anwendungen. Der im Leitindex ATX der Wiener Börse notierte Konzern beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende an mehr als 20 internationalen Standorten und beliefert den Energiesektor ebenso wie Industrien wie die Luft- und Raumfahrt.

"Unsere Präzisionstechnologien sind unverzichtbar für kritische Anwendungen in High-Tech-Industrien", erklärt CEO Klaus Mader. "Unsere technologische Exzellenz ist unser Wettbewerbsvorteil. Mit nachhaltigen Produktionsmethoden und modernen Fertigungstechnologien steigern wir die Effizienz unserer Kunden, minimieren Umweltbelastungen und transformieren Industrien."

Strategische Neuausrichtung für die Zukunft

Präzision ist und bleibt die Kernkompetenz von SBO - doch die strategische Neuausrichtung des Konzerns geht über das bisherige Geschäft hinaus. Bislang stark im traditionellen Energiesektor verankert, weitet das Unternehmen seine Marktpräsenz gezielt auf Industrien der Energiewende und andere Technologie-Anwendungen mit hohen Qualitätsanforderungen aus. SBO investiert dabei verstärkt in neue Werkstoffe, Fertigungsverfahren und Produktlösungen, die den höchsten Ansprüchen auch in extremen Umgebungen gerecht werden.

Sichtbares Zeichen dieses Wandels ist der neue Markenauftritt des Unternehmens. "Präzision ist unser Markenzeichen und ein zentraler Faktor für Innovation. Mit unseren Technologien werden wir neue Industrien und Märkte erschließen", so Mader. Durch die Kombination von jahrzehntelanger Erfahrung und technologischer Weiterentwicklung will SBO seine führende Position in der Präzisionsfertigung weiter ausbauen.

Fortschritt durch Advanced Additive Manufacturing

Ein Treiber der Transformation ist der Bereich des Advanced Additive Manufacturing, insbesondere der 3D-Metalldruck. Diese Technologie ermöglicht die Herstellung von hochkomplexen Bauteilen mit unerreichter Präzision. Durch die Verarbeitung von Hochleistungsmaterialien in modernsten Druck- und Nachbearbeitungsverfahren schafft SBO Komponenten mit optimaler Leistungsfähigkeit und längerer Lebensdauer. Davon profitieren Industrien mit extremen Einsatzbedingungen wie die Tiefsee-Exploration oder die Raumfahrt.

"Der 3D-Metalldruck ermöglicht Geometrien, die mit konventionellen Verfahren nicht realisierbar wären. Das spart Material, verkürzt Produktionszeiten und erhöht die Nachhaltigkeit", sagt Campbell MacPherson, COO des Unternehmens. Der technologische Fortschritt macht es zudem möglich, maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Kundenanforderungen zu entwickeln und Produktionsprozesse effizienter zu gestalten.

Energiebranche im Wandel

Auch die Energiewende bietet SBO große Wachstumschancen. Neben der traditionellen Stärke in der Öl- und Gasindustrie expandiert der Konzern in Segmente wie Geothermie und Carbon Capture & Storage. "Die Energiebranche verändert sich rasant. Als Technologieführer treiben wir Innovationen voran, um nachhaltige Lösungen zu ermöglichen", sagt Mader.

Mit gezielten Investitionen in Forschung und Entwicklung, einer klaren strategischen Ausrichtung und nachhaltigen Lösungen positioniert sich SBO als Vorreiter. "Unsere Technologien und unser Know-how sind die Basis für zukünftiges Wachstum. Wir werden auch weiterhin die Grenzen des Machbaren verschieben", so Mader. Der Zukunftsweg von SBO zeigt, dass Tradition und Innovation keine Gegensätze sind - sondern gemeinsam den Erfolg von morgen definieren.

