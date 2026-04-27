Der Mittelstand. BVMW e. V.

mAI 2026: KI im Einsatz

Sicherheit im Fokus

Berlin (ots)

Aktionsmonat der Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand zeigt Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz auf

Im Aktionsmonat mAI rückt die Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand die Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und IT-Sicherheit in den Fokus. In vier kompakten Webimpulsen zeigen Experten, wie KI neue Bedrohungen erzeugt, welche regulatorischen Pflichten Unternehmen beachten müssen und wie KI als Sicherheits-Co-Pilot im Alltag unterstützen kann - inklusive praktischem Einstieg ins Programmieren von KI-Agenten. Kleine und mittlere Unternehmen erhalten so ab dem 5. Mai praxisnahe Orientierung und konkrete Hilfestellungen für den sicheren Umgang mit KI. Durch die Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie im Förderschwerpunkt Mittelstand-Digital ist die Teilnahme kostenfrei.

Der KI-Booster für den Mittelstand

Die einstündigen Webimpulsen fokussieren verschiedene Aspekte des Einsatzes von KI. Bei der Auftaktveranstaltung am 5. Mai geht es um neue Gefahren und Angriffe, die durch den Einsatz von KI in der Cyberkriminalität entstehen. Dr. Alexander Krause, Experte für Cybersicherheit bei DAISEC, zeigt, wie Angriffe mit KI heute funktionieren: von täuschend echten Phishing-Mails und Social Engineering bis hin zu Deepfake-Betrug. Die Teilnehmenden erfahren, welche Risiken Chatbots und Large Language Models für sensible Daten bergen und vor allem, wie sich Unternehmen mit wirksamen, praxisnahen Maßnahmen schützen können.

Am 7. Mai richtet sich Kevin Hofius, Projektmanager IT-Sicherheit bei der Digitalagentur Berlin, gezielt an Geschäftsführer:innen und Entscheider:innen. Er erläutert, warum Cybersicherheit heute Führungsaufgabe ist, wie sich die Bedrohungslage durch KI verändert und welche strategischen Stellschrauben wirklich zählen, um einen Betrieb wirksam und zukunftssicher aufzustellen.

Holger Bär, Berater für Innovation und Technologie bei der Handwerkskammer Oberfranken, wirft am 19. Mai einen Blick auf das Thema Phishing. Er zeigt anhand realer Beispiele, wie mit NotebookLM Muster erkannt, Risiken bewertet und direkt nutzbare Trainingsmaterialien erschaffen werden können. Teilnehmer:innen erfahren, wie sie mit überschaubarem Aufwand individuelle, verständliche und wirksame Sensibilisierungsmaßnahmen entwickeln, die Mitarbeitende wirklich erreichen und damit einen spürbaren Sicherheitsgewinn für das Unternehmen erzielen.

Bei dem letzten Termin des Aktionsmonats am 21. Mai wird Lorenz Wascher, Experte für Datenschutz und Informationssicherheit beim IT-Sicherheitsnetzwerk Berlin-Brandenburg (it's bb), das Thema KI-Compliance beleuchten. Er zeigt praxisnah, wie Unternehmen KI sinnvoll nutzen können, ohne rechtliche Risiken einzugehen oder an Effizienz zu verlieren.

"Künstliche Intelligenz verändert die Cybersicherheit grundlegend, weil sie Angriffe schneller erkennbar machen, und Verteidigungsmaßnahmen deutlich effizienter unterstützen kann. Gleichzeitig bleibt klar: Technologie allein reicht nicht aus, denn wirksamer Schutz entsteht erst dann, wenn KI sinnvoll in Prozesse, Zuständigkeiten und die tägliche Sicherheitsarbeit eingebettet wird. In unseren Veranstaltungen im Aktionsmonat mAi zeigen wir praxisnah, wie kleine und mittlere Unternehmen die Chancen von KI für sich nutzen und die Gefahren durch KI erkennen können", sagt Marc Dönges, Projektleiter der Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand.

Gemeinsam CYBERsicher

Die Themenwoche wird von der Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand gemeinsam mit den Kooperationspartnern Digitalagentur Berlin, DAISEC European Digital Innovation Hub for AI and Cybersecurity, Handwerkskammer für Oberfranken und IT-Sicherheitsnetzwerk Berlin-Brandenburg (it's bb) ausgerichtet.

Weitere Informationen zu dem Aktionsmonat finden Sie unter: https://transferstelle-cybersicherheit.de/mai-ki-in-der-cybersicherheit/.

Über die Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand Ziel des Förderprojektes ist es, das Cybersicherheitsniveau von kleinen und mittleren Unternehmen, Handwerksbetrieben und Start-ups für eine sichere digitale Transformation durch Prävention, Detektion und Reaktion zu erhöhen. Über Informations- und Qualifikationsformate, zahlreiche Veranstaltungen bundesweit, eine Detektions- und Reaktionsplattform für Cyberangriffe und ein breites Netzwerk an Partnern wollen wir das Cybersicherheitsniveau im Mittelstand erhöhen und Unternehmen resilienter machen. Das Projekt wird von Der Mittelstand, BVMW e.V., dem FZI Forschungszentrum Informatik, der Leibniz Universität Hannover - Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung und der tti Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg GmbH durchgeführt. Das Mittelstand-Digital Netzwerk bietet mit den Mittelstand-Digital Zentren und der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Johanna Baldus Projektmanagerin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit E-Mail: info@transferstelle-cybersicherheit.de Der Mittelstand, BVMW e.V. Bundeszentrale Potsdamer Straße 7 | Potsdamer Platz 10785 Berlin

Über den Verband

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