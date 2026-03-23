Der Mittelstand. BVMW e. V.

OpenAI, Der Mittelstand.BVMW und Booking.com starten KI-Werkstatt für den Mittelstand in Deutschland

München (ots)

OpenAI, Der Mittelstand.BVMW und Booking.com bringen eine neue KI-Werkstatt für kleine und mittelständische Unternehmen nach Deutschland. Der Auftakt der Werkstatt ist ein eintägiger Workshop am 4. Mai in den Design Offices in München. Die Bewerbung für interessierte Unternehmen ist ab sofort hier möglich.

Die KI-Werkstatt soll kleinen und mittelständischen Unternehmen praxisnahe Einblicke in den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Unternehmensalltag geben. Expertinnen und Experten der OpenAI Academy vermitteln konkrete Anwendungen - von der Umsatzsteigerung über effizientere Betriebsabläufe bis hin zur Entwicklung einfacher, praxistauglicher ChatGPT-Workflows. Dazu gehören insbesondere Anwendungsfälle rund um Content-Erstellung, Kundenkommunikation, operative Prozesse sowie erste Automatisierungen.

Vorreiter aus dem Mittelstand werden ihre Erfahrungen teilen und zeigen, wie sie KI bereits erfolgreich einsetzen. Darüber hinaus erhalten KMUs in ganz Deutschland im Anschluss Zugang zu kostenlosen Ressourcen, "How-to"-Guides und Erklärvideos über die OpenAI Academy.

OpenAI und Booking.com organisieren derzeit im Rahmen der Initiative "SME AI Accelerator" KI-Werkstätten in ganz Europa, um im Laufe des Jahres mehr als 20.000 kleine und mittelständische Unternehmen mit kostenlosen Schulungen beim Einstieg in den praktischen Einsatz von KI zu unterstützen. Gemeinsam mit dem BVMW bringen die Partner das Format nach Deutschland.

Der Mittelstand.BVMW ist die größte, politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands. Er vertritt rund 28.000 Mitgliedsunternehmen aus allen Branchen und ist mit über 200 Geschäftsstellen in jeder Region bundesweit präsent - ebenso wie mit über 85 Auslandsrepräsentanzen weltweit.

KMU machen 99 Prozent der Unternehmen in Europa aus, aber die Einführung von KI verläuft nach wie vor uneinheitlich. Im Jahr 2025 lag die KI-Adoption bei kleinen Unternehmen bei 17 Prozent, verglichen mit 55 Prozent bei Großunternehmen, so Eurostat. Die KI-Werkstatt in Deutschland soll dazu beitragen, diese Lücke zu schließen, indem sie KMU den Zugang zu praxisorientierten KI-Schulungen erleichtert.

"Bayerns starker Mittelstand birgt enormes Potenzial, um die PS von Künstlicher Intelligenz aus der akademischen Forschung in die betriebliche Praxis zu bringen. Unser Freistaat ist Europas digitales Powerhouse, weil bei uns das Wissen aus unseren Hochschulen und von KI-Pionieren wie OpenAI direkt in die Unternehmen fließt. So entstehen Innovationen, die die Wettbewerbsfähigkeit unseres Mittelstands nachhaltig stärken und Bayerns Wohlstand in die Zukunft tragen. Dass sich mit OpenAI zeitgleich ein weltweit führendes KI-Unternehmen bei uns in München ansiedelt, unterstreicht Bayerns Attraktivität als Deutschlands Heimat für High-Tech und internationaler Top-Standort für digitale Zukunftstechnologien. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass unser Freistaat auch im KI-Zeitalter eine Brutstätte für zukunftsträchtige Innovationen im Herzen von Europa bleibt", Dr. Fabian Mehring, Bayerischer Staatsminister für Digitales

"Der deutsche Mittelstand hat enormes Potenzial, von Künstlicher Intelligenz zu profitieren, weil viele dieser Unternehmen sehr eng mit ihren Kundinnen und Kunden zusammenarbeiten und ihre Abläufe genau kennen. Entscheidend ist jetzt, KI als praktisches Werkzeug im Alltag zu nutzen und dadurch Kundenkommunikation zu verbessern, Abläufe effizienter zu gestalten und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Mit der KI-Werkstatt in München wollen wir mittelständischen Unternehmen genau dabei helfen, erste konkrete Anwendungsfälle zu entwickeln und KI schnell in echten Mehrwert zu übersetzen", Johannes Foertsch, Leiter Mittelstand bei OpenAI in Deutschland.

"Da sich Technologien schneller denn je weiter entwickeln, wird die Bereitschaft für digitales Wachstum im gesamten europäischen KMU-Ökosystem unerlässlich. Dies sehen wir hautnah im Reisesektor: Jüngste Untersuchungen zeigen, dass 77 Prozent der deutschen Hoteliers digitale Kompetenzen als entscheidend für die Zukunft ihres Geschäfts ansehen, aber nur 16 Prozent Schulungen in diesem Bereich priorisieren", sagt Alexandra Wolframm, Leiterin für Regierungsbeziehungen / Public Affairs DACH bei Booking.com. "Mit dieser Initiative schaffen wir kostenlose, leicht zugängliche Weiterbildungsmöglichkeiten, um diese Lücke zu schließen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmerinnen und Unternehmer in allen Branchen zu stärken."

"Der Einsatz von KI eröffnet dem deutschen Mittelstand erhebliches Innovations- und Effizienzpotenzial und trägt langfristig zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit bei. Die KI-Werkstatt in München unterstützt mittelständische Unternehmen dabei, intelligente KI-Lösungen zu erschließen und in praxisnahe Anwendungen zu überführen." - Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer, Der Mittelstand. BVMW.

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