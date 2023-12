Der Mittelstand. BVMW e. V.

370 Top-Mittelständler legen Fahrplan aus der Krise vor

Berlin (ots)

370 erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer des Bundeswirtschaftssenats, dem Who is Who des deutschen Mittelstandes, haben das Chancenpapier "Neustart Deutschland" entwickelt und unterschrieben. Herausgekommen ist ein Fahrplan aus der Krise, eine Roadmap für Wachstum und Wohlstand in Deutschland.

"Neustart-Deutschland vereint das, was unsere mittelständischen Unternehmen schon seit Generationen erfolgreich und zum Rückgrat unserer Wirtschaft gemacht hat", sagt Mittelstandschef Christoph Ahlhaus. "Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein und unternehmerischer Tatendrang."

Das Chancenpapier sei ein Angebot an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, wieder gemeinsam an einem Strang zu ziehen, um Deutschlands Wirtschaft aus der Krise und wieder ganz nach vorne zu bringen, so Ahlhaus.

Hier geht es zum Chancenpapier " Neustart Deutschland".

