Familienministerin Paus macht sich für paritätische Führung im Top-Management stark

Berlin (ots)

Mit dem Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe "Frauen. Zukunft. Mittelstand." machte der BVMW auf die Herausforderungen der Gleichstellung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt aufmerksam. Über 150 Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Führungskräfte nahmen an der Ganztagsveranstaltung teil.

Neben der Bundesfamilienministerin Lisa Paus war die Staatssekretärin Leonie Gebers Gesprächspartnerin: "Mit der Förderung von Gleichstellung kommen wir nicht nur der sozialen Gerechtigkeit, sondern auch einer nachhaltigen Fachkräftesicherung für die Zukunft nach. Um eine vielfältige Arbeitswelt zu schaffen, die Talente anzieht und Potenziale entfaltet, müssen wir Barrieren abbauen und Chancengleichheit gewährleisten."

Bei der Diskussion des Parlamentarischen Abends in der Repräsentanz des Kompetenzpartners Microsoft Deutschland GmbH ging es darum, wie Frauen schon bei der Ausbildung und Berufswahl gefördert und beispielsweise für MINT-Fächer begeistert werden können. Konkrete Unterstützung von Unternehmen, Politik und Gesellschaft wünschen sich Frauen in Form flexibler Arbeitszeitmodelle, ganzheitlicher Kinderbetreuung und entsprechende Anreize für Gründerinnen, so das Fazit des Paneltalks.

"Gelebte Gleichstellung und Fairness in der Unternehmenskultur sind wichtig, um qualifizierte Frauen zu gewinnen", so Lisa Paus. "Sichtbar wird das mit paritätischer Führung auf oberster Management-Ebene - gerade auch im Mittelstand."

Der BVMW hat die Initiative "Starke Frauen - Starker Mittelstand" 2018 entwickelt, um Frauen im Mittelstand eine Plattform zu bieten, mehr Sichtbarkeit zu schaffen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich untereinander zu vernetzen.

"Diversität und Offenheit sind die Basis für Kreativität und Innovation. Darum ist die gezieltere Unterstützung von Frauen gerade für mittelständische Unternehmen ein integraler Bestandteil, um zukunftsfähig und erfolgreich zu sein", sagte Andreas Jahn, Bundesgeschäftsleiter Politik bei Der Mittelstand. BVMW. Unter den Panel-Teilnehmerinnen befanden sich Annahita Esmailzadeh, Dr. Sonja Sulzmeier, Dr. Daniela De Ridder, MdB (SPD), Magdalena Rogl sowie Carlotta Baumann.

