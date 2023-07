Der Mittelstand. BVMW e. V.

Christoph Ahlhaus übernimmt Vorsitz des BVMW

Berlin (ots)

Christoph Ahlhaus hat den Vorsitz des BVMW übernommen. Hamburgs früherer Bürgermeister folgt auf Markus Jerger, der insbesondere nach dem plötzlichen Tod von Mario Ohoven den Verband geprägt hatte.

Der Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands.

"Als Generalsekretär des Bundeswirtschaftssenats, dem Exzellenzgremium des BVMW, kennt Christoph Ahlhaus den Verband in all seinen Facetten", sagte Dr. Jochen Leonhardt, Sprecher des Präsidiums. "Er bringt die notwendigen Erfahrungen und Netzwerke mit, um den Verband erfolgreich in die Zukunft zu führen."

Christoph Ahlhaus dankte seinem Vorgänger für die geleistete Arbeit und kündigte an, dem deutschen Mittelstand eine kraftvolle Stimme zu geben. "Aufgrund der dramatischen Situation für viele mittelständischen Unternehmen in Deutschland, müssen wir noch deutlicher und selbstbewusster auftreten", sagte Ahlhaus.

"Es steht nicht weniger als der Wohlstand und der soziale Frieden in unserem Land auf dem Spiel", so der neue BVMW-Vorsitzende.

Original-Content von: Der Mittelstand. BVMW e. V., übermittelt durch news aktuell