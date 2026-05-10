EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Entlastung, die wirklich ankommt: EDEKA setzt Tankrabatt konsequent um - Preisnachlass von 17 Cent auf viele Produkte des täglichen Bedarfs

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Hamburg (ots)

Mehr als 50 Alltags-Produkte werden um 17 Cent reduziert

Preisvorteile bei Alltagsartikeln sollen Haushaltsbudgets gezielt entlasten

Preisnachlass ist als digitaler Coupon in der EDEKA App und Marktkauf App verfügbar

Hohe Energiepreise und anhaltende Unsicherheit an den Zapfsäulen der Tankstellen belasten derzeit viele Menschen im Alltag. Mit einer gezielten Preisaktion auf Produkte des täglichen Bedarfs reagiert der EDEKA-Verbund auf die aktuelle Situation und entlastet Verbraucherinnen und Verbraucher damit bis Mitte des Jahres beim Lebensmitteleinkauf. Voraussetzung für den Preisvorteil ist die Nutzung der EDEKA App bzw. der Marktkauf App. Ab sofort bis zum 30. Juni 2026 werden mehr als 50 ausgewählte Artikel um jeweils 17 Cent reduziert - angelehnt an den staatlichen Tankrabatt. "Wenn die 17 Cent an der Zapfsäule nicht ankommen - bei uns kommen sie an", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.

Unter dem Leitgedanken "17 Cent, die wirklich ankommen" positioniert sich Deutschlands führender Lebensmitteleinzelhändler EDEKA erneut als Anwalt und verlässlicher Partner der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Aktion umfasst mehr als 50 stark nachgefragte Alltagsprodukte aus unterschiedlichen Kategorien, darunter Brot, Pasta, Mehl, Milch, Butter, Eier, Käse, Quark, Reis, Zucker oder Toastbrot. Ziel ist es, möglichst vielen Kundinnen und Kunden eine konkrete und unmittelbar spürbare Entlastung zu ermöglichen. Insgesamt investiert der EDEKA-Verbund einen siebenstelligen Betrag in die Aktion.

Beispielhafte Preisauswirkungen (Auswahl):

Haribo Fruchtgummi verschiedene Sorten, 160-175 g: alt 1,19 EUR, neu 1,02 EUR

Maggi fix verschiedene Sorten, z. B. Spaghetti Bolognese, 38 g: alt 1,09 EUR, neu: 0,92 EUR

Booster Energy Drink, verschiedene Sorten, 0,33 l: alt 0,89 EUR, neu 0,72 EUR

GUT&GÜNSTIG Naturjoghurt 3,5% Fett, 500 g: alt 0,89 EUR, neu 0,72 EUR

GUT&GÜNSTIG Pasta verschiedene Formen, 500 g: alt 0,69 EUR, neu 0,52 EUR

"Viele Menschen erleben derzeit, dass Entlastungen im Alltag nicht immer vollständig dort ankommen, wo sie eigentlich ankommen sollen. Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden deshalb ein einfaches und transparentes Angebot machen, das direkt beim Einkauf spürbar wird", so Markus Mosa. "Wir können den Sprit nicht billiger machen. Aber wir können dort entlasten, wo wir als Lebensmittelhändler Verantwortung übernehmen können: beim täglichen Einkauf."

Die Aktion folgt dabei einem klaren Prinzip: statt allgemeiner Rabattaktionen oder kurzfristiger Sparangebote setzt EDEKA auf eine centgenaue Preisreduzierung mit einem direkten Bezug zum Tankrabatt. Die ausgewählten Artikel werden über die gesamte Aktionsdauer hinweg um jeweils 17 Cent reduziert.

Weitere Informationen sowie einen Überblick über die preisreduzierten Artikel finden Sie unter: edeka.de/rabatt-der-ankommt

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem App-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2025 mit rund 10.900 Märkten und rund 417.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 77,3 Mrd. Euro. Mit rund 20.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

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