EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Deutscher Frucht Preis: EDEKA stellt sieben der besten Obst- und Gemüseabteilungen Deutschlands

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Hamburg (ots)

Vier EDEKA-Märkte erobern nationalen Spitzenplatz

Drei Märkte überzeugen als regionale Landessieger

Herausragende Sortimentskompetenz für Obst und Gemüse

Erneut überzeugen selbstständige EDEKA-Kaufleute mit exzellenter Obst- und Gemüse-Kompetenz: Beim Deutschen Frucht Preis 2026 zählen gleich sieben Märkte aus dem EDEKA-Verbund zu den Preisträgern und führen damit die besten Obst- und Gemüseabteilungen Deutschlands. Die prämierten Märkte überzeugten die Fachjury mit ihren individuell gestalteten Sortimentskonzepten, einem starken Fokus auf regionale Erzeugnisse, aufmerksamkeitsstarker Warenpräsentation und fachkundiger Beratung. Vier Märkte eroberten dabei den nationalen Spitzenplatz, hinzu kamen drei Landessieger in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen.

Als nationale Siegermärkte wurden ausgezeichnet:

EDEKA Frischecenter Wagner, Coburg (Bayern) als übergreifender Bundessieger

EDEKA Niemerszein in Hamburg, Lange Reihe, in der Kategorie Supermarkt

Marktkauf Speicher in Halle (Nordrhein-Westfalen), in der Kategorie Supermarkt Groß

EDEKA Center Ueltzhöfer in Heilbronn-Sontheim (Baden-Württemberg), in der Kategorie Verbrauchermarkt

Landessieger wurden in folgenden Bundesländern gekürt:

Bayern: EDEKA Debrassine in Nordendorf

Baden-Württemberg: Hieber's Frische Center in Lörrach

Sachsen: EDEKA Frischemarkt Mueller in Wilsdruff

"Diese Auszeichnungen zeigen eindrucksvoll, wie konsequent unsere selbstständigen Kaufleute ihre Obst- und Gemüseabteilungen weiterentwickeln. Sie sind die Visitenkarte unserer EDEKA-Märkte - Qualität und Vielfalt auf hohem Niveau mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ein echtes Bekenntnis zur Regionalität und zu Bio machen hier den Unterschied. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerinnen und Gewinner!", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.

Obst und Gemüse als strategisches Kernsortiment

Eine einzigartige Vielfalt zum fairen Preis-Leistungs-Verhältnis und ein echtes Bekenntnis zur Regionalität und zu Bio macht bei EDEKA den Unterschied. Die prämierten Märkte überzeugen dabei mit dem auf Kundenbedürfnisse zugeschnittenem Sortiment, einer attraktiven, verkaufsstarken Präsentation sowie hoher Beratungskompetenz vor Ort. Die Basis dafür bildet das enge Zusammenspiel der Kaufleute mit ihren regionalen EDEKA-Großhandlungen und dem EDEKA Fruchtkontor, das die überregionale Beschaffung von Obst und Gemüse für den EDEKA-Verbund in bester Qualität und zu wettbewerbsfähigen Preisen bündelt. Mit acht leistungsstarken Logistikplattformen und vier Fruchtreifereien in Deutschland, Spanien, Italien und den Niederlanden sorgt das Fruchtkontor für kurze Lieferwege, hohe Qualitätsstandards und eine bedarfsgerechte Versorgung des Einzelhandels. Das Fruchtkontor bezieht seine Waren aus über 1.000 Erzeugerbetrieben in rund 90 Ländern - ohne Zwischenhändler und mit direktem Draht zu den Produzenten. Klarer Schwerpunkt sind Produkte aus heimischen Anbaugebieten in Deutschland.

Deutscher Frucht Preis

Bereits seit 1996 zeichnet das Fachmagazin RUNDSCHAU für den Lebensmittelhandel zusammen mit dem FRUCHTHANDEL Magazin die besten Obst- und Gemüseabteilungen aus. Eine Fachjury mit Expert:innen aus Handel, Industrie und Fachpresse bewertet die teilnehmenden Märkte anhand umfangreicher Kriterien wie Sortimentsvielfalt, Anteil regionaler Erzeugnisse, Warenpräsentation sowie Beratung in unangemeldeten Store-Checks vor Ort. Schirmherr des Preises ist das das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH).

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem App-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2025 mit rund 10.900 Märkten und rund 417.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 77,3 Mrd. Euro. Mit rund 20.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

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