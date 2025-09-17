EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

YouGov Retailer Perception Monitor 2025: Verbraucher:innen küren EDEKA erneut zum besten Lebensmittelhändler in Deutschland

Das internationale Marktforschungsinstitut YouGov zeichnet EDEKA zum sechsten Mal in Folge als "Best Food Retailer" aus

Hohe Kundenzufriedenheit und starkes Markenimage bestätigen EDEKAs führende Position

EDEKA-Märkte überzeugen mit Vielfalt, Qualität, Beratung durch kompetentes Personal sowie einem begeisternden Einkaufserlebnis

EDEKA bleibt auch 2025 die Nummer eins im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Im Rahmen des "Retailer Perception Monitor 2025" von YouGov wurde EDEKA zum sechsten Mal in Folge als "Best Food Retailer" Deutschlands ausgezeichnet. Im Urteil der Kundschaft überzeugt EDEKA erneut mit einem starken Gesamtpaket aus Vielfalt, Qualität, Service und Atmosphäre und setzt sich damit erfolgreich vom Wettbewerb ab.

Die jährliche Erhebung des Marktforschungsinstituts YouGov (ehemals bekannt unter Consumer Panel Services GfK) beleuchtet, wie Verbraucher:innen die Akteure des deutschen Lebensmitteleinzelhandels wahrnehmen und welche Kriterien ihre Kaufentscheidungen prägen. Die Studie bestätigt, warum EDEKA erneut ganz oben steht: Die Märkte überzeugen mit einem attraktiven und frischen Obst- und Gemüseangebot, hochwertigen Bedientheken und einer angenehmen Einkaufsatmosphäre. Die ansprechende Ladengestaltung und Warenpräsentation tragen ebenso zum positiven Einkaufserlebnis bei wie die freundlichen und kompetenten Mitarbeiter:innen.

Sehr stark schneidet EDEKA in den Bereichen Frische und Sympathie ab - auch das sind zentrale Treiber für Kundenbindung und Markenloyalität. Laut der Studie ist EDEKA für viele Kund:innen nicht nur ein Ort des Einkaufs, sondern ein vertrauter Teil des Stadtteils - mit kurzen Wegen, persönlicher Beratung und einem Einkaufserlebnis, das Spaß macht.

"Die erneute Auszeichnung als bester Lebensmittelhändler Deutschlands ist eine großartige Anerkennung für das tägliche Engagement unserer selbstständigen EDEKA-Kaufleute und ihrer Mitarbeitenden", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. "Unsere Kundinnen und Kunden schätzen nicht nur die Qualität und Sortimentsvielfalt mit echtem Bekenntnis zur Regionalität und zu Bio, sondern auch die Nähe, die Atmosphäre und die Menschen in unseren Märkten. Das spornt uns an, weiterhin alles für die Zufriedenheit unserer Kundschaft zu geben."

Über die Studie

Der "Retailer Perception Monitor" von YouGov analysiert jährlich die Wahrnehmung der Verbraucher:innen gegenüber den Unternehmen des deutschen Lebensmitteleinzelhandels und die Faktoren, die ihre Kaufentscheidungen beeinflussen. Grundlage sind die Daten von rund 7.000 Haushalten im YouGov Shopperpanel FMCG sowie eine umfangreiche Befragung, die Einstellungen und tatsächliches Einkaufsverhalten miteinander verknüpft. Im Jahr 2025 setzte sich EDEKA erneut gegen 15 Wettbewerber durch - darunter Supermärkte, SB-Warenhäuser und Discounter - und sicherte sich den ersten Platz.

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

