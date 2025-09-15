EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Heiß. Luft. Liebe. Air Fryer: Das neue Kochbuch von EDEKA

Der Air Fryer ist aus deutschen Küchen längst nicht mehr wegzudenken. Wie vielfältig das trendige Multitalent wirklich ist, zeigt jetzt das neue EDEKA-Kochbuch "Air Fryer - Das Buch". Von knusprigen Snacks für den kleinen Hunger über herzhafte Hauptgerichte bis hin zu süßen Desserts - mit 100 Rezepten auf 192 Seiten ist für alle etwas dabei. "Air Fryer - Das Buch" ist ab heute für 14,95 Euro bei EDEKA, Marktkauf, budni und im Buchhandel erhältlich.

Mehr als heiße Luft

Pommes? Klar. Aber das ist erst der Anfang! Der Air Fryer kann so viel mehr - ob gefüllte Champignons mit Käse-Sauerteig-Kruste, koreanische Hähnchenflügel oder ein süßer Birnen-Crumble: Die 100 Rezepte im neuen EDEKA-Kochbuch sind einfach, dabei trotzdem raffiniert und machen richtig Lust aufs Ausprobieren. Und das Beste: Alles gelingt einfach mit heißer Luft - ganz ohne Frittierfett.

Inspiration für den Alltag

Das Buch ist in fünf Kapitel aufgeteilt: In "Snacks & Beilagen" landen Kleinigkeiten wie Zucchini-Pommes, Gewürzgurken Fries und Hähnchenstreifen mit Cornflakes-Panade zunächst im Air Fryer und dann im Mund. Im Kapitel "Veggie & Vegan" verwandelt sich frisches Gemüse mit ein bisschen (heißer) Luft und Liebe in leckere Blumenkohl-Steaks, Ratatouille-Gnocchi und Rote-Bete-Quiche. Das Kapitel "Fleisch" beweist, dass der Air Fryer sich auch hervorragend für die Zubereitung von Fleischgerichten eignet. Ob Kartoffel-Bratwurst-Gröstl, knuspriger Schweinebauch oder Kalbs-Saltimbocca - hier wird's innen zart und außen schön kross! Im Kapitel "Fisch & Meeresfrüchte" gesellen sich Fish & Chips-Variationen zu köstlichen Seafood Tacos und Seelachs mit Zitronenkruste. Das Kapitel "Süßes" zeigt schließlich, dass mit dem Air Fryer sogar Leckereien wie Schoko-Lava Cake, Pfirsich-Tartelettes und Mini-Churros gelingen.

Mit viel Know-how

Die detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie zahlreiche Tipps und Tricks in "Air Fryer - Das Buch" zeigen, wie einfach und vielseitig das Kochen mit heißer Luft ist. Ganz zu Beginn vermittelt ein "Basics"-Kapitel einen Überblick über die Funktionsweise sowie das wichtigste Zubehör für den Air Fryer. Vor jedem Kapitel gibt es zudem eine passende Warenkunde und hilfreiche Tipps zur Zubereitung von Gemüse, Fleisch, Fisch & Co.

Multitalent für zuhause

EDEKA bietet mit der "EDEKA zuhause XL Heißluftfritteuse" den perfekten Einstieg in die Welt der Heißluftküche. Besonders praktisch: Immer mehr Produkte aus dem EDEKA-Sortiment sind optimal auf die Zubereitung im Air Fryer abgestimmt. Ob "EDEKA Herzstücke Dicke Fritten", "EDEKA Bio Landbrötchen" oder "Gut & Günstig Blätterteig" - zahlreiche Artikel der Eigenmarken werden zukünftig ein "Air Fryer geeignet"-Symbol auf der Verpackung tragen und erleichtern so die Auswahl beim Einkauf.

In bester Gesellschaft

"Air Fryer - Das Buch" ist bereits das elfte Buch in der Kochbuch-Reihe von EDEKA. Wie seine erfolgreichen Vorgänger "Grillen - Das Buch" und "One Pot - Das Buch" überzeugt auch das neue Werk durch köstliche Rezepte, eine moderne Food-Fotografie und hochwertige Hardcover-Ausstattung. Ab 15. September 2025 ist "Air Fryer - Das Buch" für 14,95 Euro bei EDEKA, Marktkauf, budni und im Buchhandel erhältlich.

"Air Fryer - Das Buch" im Überblick

192 Seiten mit 100 Rezepten

Fünf Kapitel: Snacks & Beilagen, Veggie & Vegan, Fleisch, Fisch & Meeresfrüchte, Süßes

Wissenswertes zur Funktionsweise und Handhabung eines Air Fryers

Zahlreiche Tipps und Tricks und spannende Warenkunden

Hochwertiges Hardcover

Preis: 14,95 Euro

Ab 15. September 2025 bei EDEKA, Marktkauf, budni und im Buchhandel erhältlich

