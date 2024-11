EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Weihnachten mal anders: EDEKA-Kampagne macht Schluss mit Weihnachtsmelancholie

EDEKA ist bekannt für seine emotionalen Weihnachtskampagnen. Doch in diesem Jahr setzt der Lebensmittelhändler nicht auf Melancholie, sondern auf Leichtigkeit und Humor - genau das, wonach sich viele in diesen Zeiten sehnen. Unter dem Motto "Feiert Weihnachten, wie ihr wollt!" überrascht EDEKA mit einer etwas anderen Weihnachtskampagne, die Spaß und Lust auf Weihnachten macht. Prominente Unterstützung gibt es dabei von Schauspieler Marc Hosemann, unter anderem bekannt aus Serien wie "Die Discounter" und "Last Exit Schinkenstraße", der in seiner Rolle als Weihnachtsunterstützung einen EDEKA-Markt gehörig umkrempelt. In der unterhaltsamen Kampagne treffen der Pragmatismus des Neuen auf den EDEKA-Perfektionismus.

In der neuen Kampagne bekommt EDEKA Weihnachtsverstärkung von niemand geringerem als Schauspieler Marc Hosemann. In seiner Rolle lässt er es so richtig krachen und zeigt den EDEKA-Mitarbeitenden, wie "das mit dem Weihnachtsgeschäft" noch besser geht. Die Kolleg:innen zeigen sich von seinen skurrilen Ideen wenig beeindruckt und bleiben dem EDEKA-Versprechen treu: Top-Beratung, vielfältiges Sortiment und ein exklusives Einkaufserlebnis. Am Ende geht es um die Botschaft, dass rund ums Fest wirklich alles erlaubt ist, was gefällt - getreu dem Motto "Feiert Weihnachten, wie ihr wollt!".

Die Kampagnenstory wird in einem TV-Spot, einem längeren Online-Video und verschiedenen Social-Media-Spots erzählt. Um den Spannungsbogen aufzubauen, kündigte ein Online-Teaser die Kampagne bereits eine Woche vor dem Start an. Verlängert wird die Kampagne über vielfältige Kommunikationsmaßnahmen, von Großplakaten über Anzeigen und Handzettel bis hin zu allen Social-Media-Kanälen wie Facebook, Instagram, TikTok oder Snapchat. Mit zahlreichen Werbemitteln spielen die EDEKA-Kaufleute die Kampagne auch in ihren Märkten aus und rücken so das Motto "Feiert Weihnachten, wie ihr wollt!" ins direkte Blickfeld ihrer Kund:innen.

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund 410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

