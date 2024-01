EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Neue EDEKA-Kampagne: Superhelden lieben Lebensmittel - und ihren Job

Neue Personalkampagne startet auf allen Kanälen

Online-Spot zeigt Superkräfte im Supermarkt

Fokus liegt auf Menschen mit Berufserfahrung

Über 43 Prozent von etwa 9.000 deutschen Unternehmen litten im vergangenen Sommer unter Engpässen an qualifizierten Arbeitskräften*. Und der Fachkräftemangel macht auch vor dem Lebensmitteleinzelhandel nicht halt. Der führende Lebensmittelhändler EDEKA startet heute mit einer Imagekampagne, die darauf abzielt, motivierte Mitarbeiter:innen für die EDEKA-Märkte zu begeistern. Der neue Onlinespot "Supermarkt, Superhelden" inszeniert die EDEKA-Marktmitarbeiter:innen als Superhelden und vermittelt auf humorvolle Weise ihre Liebe zu Lebensmitteln - und zu ihrem Job. Der Film ist ein Teil der breit angelegten Personalkampagne "Supermarkt, Superjobs", die seit Oktober 2023 die bundesweit rund 3.500 EDEKA-Kaufleute bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitenden unterstützt. Hier der Link zum Spot: https://youtu.be/HrQ-NgS0JN4, die Kurzversion gibt es unter https://youtu.be/mHNJQAWp5BY

Supermarkt, Superhelden

Außergewöhnliche Fähigkeiten, viel Mut und der Wille, immer das Beste zu geben - diese Eigenschaften machen Superhelden aus. Superhelden sind aber nicht nur auf der Leinwand oder in Comics zu finden, sondern auch bei EDEKA. Jeden Tag geben die Mitarbeitenden in den rund 11.100 Märkten ihr Bestes, um die vielfältige Kundschaft vom EDEKA-Angebot zu überzeugen. Dabei beweisen sie Fachkompetenz und Leidenschaft für die Produkte und ihren Job. Genau dieser Kernbotschaft widmet sich der neue Spot "Supermarkt, Superhelden" und ruft interessierte Bewerber:innen dazu auf, auch Teil des EDEKA-Superheldenteams zu werden. Der Spot wird ab heute reichweitenstark online, im TV sowie auf YouTube, Netflix und die Kampagne über die Social-Media-Kanäle wie Facebook und Instagram ausgespielt.

"Ob an der Bedientheke, im Verkauf oder an der Kasse - die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Erfolgsfaktoren für unsere EDEKA-Märkte. Zu Recht sind sie wahre Superhelden, die jeden Tag aufs Neue mit Fachkompetenz und Leidenschaft überzeugen", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. Der neue Online-Spot ist Teil der nationalen Personalkampagne "Supermarkt, Superjobs", die die EDEKA-Kaufleute bei der lokalen Suche nach Mitarbeitenden unterstützt und EDEKA als Arbeitgebermarke stärkt. Dazu stehen den Kaufleuten individuell anpassbare Kommunikationsmittel zur Verfügung. Angesprochen werden mit der Kampagne vorrangig Berufserfahrene und Quereinsteiger:innen.

*Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2023.

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.500 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2022 mit rund 11.100 Märkten und rund 408.900 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 66,2 Mrd. Euro. Mit rund 19.300 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

