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Neue Personalchefin: Gesine Stepczynski verstärkt das Management von Coface

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Mainz (ots)

Zum 1. Mai hat Gesine Stepczynski beim internationalen Kreditversicherer Coface die Rolle als Director Human Resources für die Region Nordeuropa übernommen. In dieser Funktion ist sie Mitglied des regionalen Executive Committees. Neben Deutschland und den Niederlanden zählen die Nordischen Länder mit zu dieser Region.

Gesine Stepczynski bringt über 20 Jahre Personalerfahrung in global agierenden Finanzinstituten mit in die Mainzer Nordeuropa-Zentrale von Coface. Zuletzt leitete sie als Executive Director und Head of Human Resources das strategische und operative Personalwesen der Standard Chartered Bank AG. Einen wesentlichen Teil ihrer beruflichen Laufbahn verbrachte die Diplom-Betriebswirtin in diversen HR-Funktionen für verschiedene Geschäftsbereiche der Deutschen Bank und die DWS Group - unter anderem in London und Singapur. Dabei lag ihr Fokus unter anderem auf strategischer HR-Beratung, Organisationsentwicklung sowie der Talent- und Nachfolgeplanung.

Christian Stoffel, Coface CEO für Nordeuropa: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Gesine Stepczynski eine ausgewiesene Personalexpertin für Coface gewinnen konnten. Mit ihrer langjährigen internationalen Erfahrung in der Finanz- und Bankwirtschaft wird sie gemeinsam mit ihrem Team wertvolle Impulse setzen. Diese werden den Ausbau unserer werteorientierten Unternehmenskultur sowie unserer Arbeitgebermarke nachhaltig stärken."

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