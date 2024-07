Coface Deutschland

Familienbewusst: Coface erneut mit "audit berufundfamilie" ausgezeichnet

Mainz (ots)

Zum fünften Mal in Folge wurde der Mainzer Kreditversicherer Coface für seine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik mit dem Zertifikat zum "audit berufundfamilie" ausgezeichnet. Im Jahr 2012 erhielt Coface das Gütesiegel erstmals und durchlief seitdem alle drei Jahre erfolgreich die turnusgemäßen Re-Auditierungen.

Coface zählt zu insgesamt 306 Organisationen, darunter 119 Unternehmen, 151 Institutionen und 36 Hochschulen, die in diesem Jahr mit dem Zertifikat zum audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule ausgezeichnet wurden. Der Verleihung des Qualitätssiegels vorausgegangen ist ein mehrmonatiger, strukturierter Auditierungsprozess, in dem bestehende Lösungen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf bzw. Studium, Familie und Privatleben weiterentwickelt und die familiengerechte Ausrichtung in der Organisationskultur verankert wurden. "Wir sind sehr stolz, seit nunmehr 12 Jahren Zertifikatsträger des audits berufundfamilie zu sein. Es ist neben der Auszeichnung zur Fair Company im vergangenen Jahr eine weitere wichtige Anerkennung unserer Bemühungen, ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Arbeitsumfeld zu gestalten", sagt Katarzyna Kompowska, Coface-CEO für Nordeuropa.

Rund 580 Beschäftigte profitieren bei Coface in Deutschland von zahlreichen vereinbarkeitsfördernden Maßnahmen. Das Angebot umfasst unter anderem die flexible Gestaltung der Arbeitszeit, ein Home-Office-Angebot für alle Beschäftigten, ein betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement, die gezielte Förderung von Frauen in Führungspositionen, eine eigene Kindertagesstätte oder die Unterstützung und Beratung bei der Pflege von Angehörigen. "Ein flexibles, unterstützendes Umfeld ist der Grundpfeiler für die berufliche sowie private Zufriedenheit unserer Beschäftigten. Im Schnitt verbleiben unsere Mitarbeitenden über 15 Jahre im Unternehmen. Diese hohe Verweildauer zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir möchten die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fortlaufend verbessern und dabei möglichst jedem individuellen Bedarf gerecht werden", sagt Tamara Fohrer, die als HR-Direktorin die Region Nordeuropa verantwortet.

Über das audit berufundfamilie

Das audit berufundfamilie ist ein strategisches Managementinstrument, das Unternehmen hilft, moderne Lösungen für die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben anzubieten - unabhängig von der Branche und der Betriebsgröße. Das audit erfasst den Status quo der angebotenen Maßnahmen, entwickelt systematisch das betriebsindividuelle Potenzial und sorgt mit verbindlichen Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbewusstsein in der Unternehmenskultur verankert wird. Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH in festen Zeitabschnitten überprüft. Seit der Einführung des audit im Jahr 1998 wurden nahezu 2.000 Organisationen mit dem Zertifikat ausgezeichnet.

Original-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuell