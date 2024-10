guenstiger.de GmbH

Preisanalyse zum Black Friday: Lohnt sich das Shoppen noch?

Hamburg (ots)

Der Black Friday steht vor der Tür und viele Verbraucher fiebern den vermeintlich besten Angeboten des Jahres entgegen. Doch lohnt es sich noch, an diesem Tag zuzuschlagen? Eine Analyse des Vergleichsportals guenstiger.de zeigt: Die ganz großen Schnäppchen bleiben zunehmend aus, und nicht jedes Angebot ist so gut, wie es auf den ersten Blick scheint.

Sparpotenzial auf 5 Prozent gesunken

Die Preisexperten haben am Black Friday 2023 untersucht, wie teuer Produkte aus zahlreichen Kategorien im Onlinehandel angeboten wurden. Dabei zeigte sich, dass Verbraucher am Aktionstag im Vergleich zum Vormonat durchschnittlich 5 Prozent sparen konnten. Das ist deutlich weniger als im Jahr 2022, als die Ersparnis noch bei 10 Prozent lag.

Einige Kategorien sind lohnenswerter als andere

Bei genauerer Betrachtung gab es am vergangenen Black Friday deutliche Preisunterschiede bei den Produktkategorien. Während Fitnesstracker und Smartwatches mit Rabatten von durchschnittlich 9 Prozent die besten Deals boten, konnten Käufer von Audiogeräten im Schnitt 8 Prozent sparen. Jeweils 6 Prozent waren es bei Spielwaren und Gamingartikeln. Fernseher sowie Notebooks & Tablets wurden 5 Prozent günstiger gelistet. Die geringsten Ersparnisse gab es bei Smartphones, Parfüm und Haushaltselektronik mit je 3 Prozent und Werkzeug mit 1 Prozent.

Fast jedes dritte Angebot lohnt sich nicht

Nicht jedes Angebot am Black Friday stellte sich laut Untersuchung als Schnäppchen heraus. Während 10 Prozent der Stichproben am Aktionstag den gleichen Preis aufwiesen wie im Vormonat, wurden 25 Prozent sogar teurer gelistet. Das bedeutet: Fast jedes dritte Angebot lohnte sich nicht oder bot keinerlei Ersparnis. "Bei der Jagd nach guten Deals sollten Verbraucher am Black Friday unbedingt die Preise vergleichen, anstatt blind auf die Rabattschilder zu vertrauen - wer unüberlegt kauft, könnte sogar draufzahlen", meint Nicole Berg, Preisexpertin bei guenstiger.de.

Preise steigen nach dem Black Friday

Trotz des insgesamt schwindenden Sparpotenzials kann der Black Friday dennoch in einigen Fällen attraktiv sein. Im vergangenen Jahr stiegen die Preise nach dem Black Friday im Schnitt um 6 Prozent an. "Wer eine größere Anschaffung plant, kann vom Kauf am Aktionstag profitieren - aber nur mit einem kritischen Blick auf die tatsächlichen Preisverläufe", sagt Berg.

