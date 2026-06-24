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Paritätischer Gesamtverband: "Rentenreformpläne helfen nicht gegen Altersarmut"

Berlin (ots)

Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Joachim Rock, sieht nach eigenen Angaben sowohl positive als auch negative Aspekte bei den Reformvorschlägen der Rentenkommission.

Als unausgewogen und ungerecht kritisierte er am Mittwoch im rbb24 Inforadio vor allem die Kapitalrente. Er sagte, dass damit falsche Weichen gestellt würden:

"Dass sich ein Teil des Geldes am Aktienmarkt vermehrt, ist etwas, was eine lange Ansparphase braucht. Das Problem der kapitalgedeckten Variante ist auch, dass die Erwerbsminderungsrente und die Hinterbliebenenvorsorge nicht mit abgedeckt werden. Fast jeder fünfte Mensch ist altersarm, und wenn wir das Gesamtpaket der Sozialreformen nehmen, etwa auch mit den angedrohten Kürzungen beim Wohngeld, dann droht die Altersarmut nochmals massiv zu steigen. Das betrifft insbesondere auch Menschen in Ostdeutschland, die nicht so lange private Vorsorge betreiben konnten."

Gleichzeitig sieht Rock "eine ganze Menge positiver Punkte" in den 33 Vorschlägen: "Die Kommission spricht sich für eine Erwerbstätigenversicherung aus und will Selbstständige sofort einbeziehen, Abgeordnete ebenfalls, Beamte dann schrittweise." Das sei ein großer Fortschritt in der rentenpolitischen Debatte, so Rock.

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