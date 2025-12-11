rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

"Robot Dreams": rbb Fernsehen zeigt oscarnominierten Animationsfilm als deutsche Erstausstrahlung

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Spanien/Frankreich 2023, Regie: Pablo Berger

"Robot Dreams", der oscarnominierte Animationsfilm von Regisseur Pablo Berger, erzählt auf besondere Weise von einer ebenso abenteuerlichen wie ergreifenden Freundschaft zwischen einem Hund und einem Roboter im New York City der 1980er-Jahre - ganz ohne Worte, mit berührenden Bildern und viel Musik. Passend zur Vorweihnachtszeit sendet das rbb Fernsehen "Robot Dreams" am 18. Dezember 2025 um 20.15 Uhr als deutsche Erstausstrahlung. Im Anschluss steht der Film für 30 Tage in der ARD Mediathek.

Zum Inhalt:

"Hund" lebt in Manhattan und hat es satt, allein zu sein. Deshalb kauft er sich einen Roboter. Die beiden werden unzertrennliche Freunde und erleben einen wunderbaren Sommer voller Spaß und Freude. Sie erkunden die Attraktionen von New York City, fahren U-Bahn, genießen das Leben im Central Park, tanzen und essen Hot Dogs. Eines Tages jedoch, als sie auf Coney Island baden, muss "Hund" seinen Freund "Robo" am Strand zurücklassen.

Alle Versuche, ihn nach Hause zu holen, sind vergeblich. Erst im kommenden Sommer ist der Strand wieder geöffnet. Während ein Jahr vergeht, erleben die beiden Freunde neue Begegnungen und träumen voneinander. Werden sie sich jemals wiedersehen?

Das Drehbuch zu "Robot Dreams" stammt von Pablo Berger. Es basiert auf der 2007 erschienenen gleichnamigen Graphic Novel der US-Amerikanerin Sara Varon. Als einer der schönsten Filme des Kinojahres 2024 begeisterte der bunte Publikumsliebling Jung und Alt mit viel Witz, Herz und Ohrwurm-Garantie. Die spanisch-französische Koproduktion erhielt zahlreiche internationale Auszeichnungen als bester Animationsfilm, u.a. den Europäischen Filmpreis und den Goya.

Akkreditierte Journalist:innen können den Film im Vorführraum des rbb-Presseportals sichten. Honorarfreie Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de.

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell