rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb-Rundfunkrat wählt sechs sachverständige Mitglieder des neuen Verwaltungsrats

rbb-Rundfunkrat wählt sechs sachverständige Mitglieder des neuen Verwaltungsrats
Berlin/Potsdam (ots)

Hiermit übermitteln wir Ihnen im Auftrag des Rundfunkrats des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) folgende Mitteilung. Rückfragen bitte an gremiengeschaeftsstelle@rbb-online.de.

Der Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) wählte am Donnerstag (27. November 2025) sechs Mitglieder des neuen Verwaltungsrats.

In den neuen Verwaltungsrat gewählt wurden: Prof. Dr. Katharina de la Durantaye, Olaf Köppe, Dr. Wolfgang Krüger, Fränzi Kühne, Ulrike Meier und Dr. Ursula Weidenfeld.

Der für eine vierjährige Amtszeit gewählte Verwaltungsrat setzt sich aus sieben vom Rundfunkrat gewählten Mitgliedern sowie einem vom Personalrat entsandten Mitglied zusammen. Für den siebten Platz konnte nicht die erforderliche Mehrheit erzielt werden. Die Nachwahl ist für die Rundfunkratssitzung am 17. Dezember 2025 vorgesehen. Vom rbb-Personalrat wurde Christoph Reinhardt entsandt.

Der neue rbb-Staatsvertrag gibt vor, welche Kompetenzen im künftigen Verwaltungsrat vertreten sein sollen, nämlich Erfahrungen in den Bereichen der Wirtschaftsprüfung, der Betriebswirtschaft, des Rechts und der Medienwirtschaft oder der Medienwissenschaft.

Elisabeth Herzog-von der Heide, stellvertretende Vorsitzende des rbb-Rundfunkrats: "Ich bin der Meinung, der Rundfunkrat hat mit dieser Wahl einen guten Job gemacht. Auch bin ich davon überzeugt, dass die berufenen Persönlichkeiten gemeinsam mit dem vom Personalrat entsandten Mitglied beste Voraussetzungen mitbringen, ihrer Verantwortung als Kontrollorgan der Geschäftsführung gerecht zu werden".

Der Verwaltungsrat unterstützt und berät die Geschäftsleitung vor allem im Hinblick auf finanzielle Entscheidungen. Mit der Neukonstituierung des Verwaltungsrates treten zahlreiche Neuerungen in Kraft, die im neuen rbb-Staatsvertrag geregelt sind. So gelten u. a. neue Transparenzpflichten. Das nebenamtlich tätige Gremium tagt weiterhin nichtöffentlich, allerdings werden die Tagesordnungen und die wesentlichen Ergebnisse seiner Arbeit veröffentlicht.

Pressekontakt:

Pressekontakt:
rbb/Gremiengeschäftsstelle
E-Mail: gremiengeschaeftsstelle@rbb-online.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

