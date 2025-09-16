PRESSEPORTAL Presseportal Logo

rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Jens Spahn: "Der neue Haushalt für 2025 wurde geräuschlos und pragmatisch verhandelt."

Berlin (ots)

Unionsfraktionschef Jens Spahn hat am Dienstag im rbb24 Inforadio die hohe Verschuldung im Bundeshaushalt verteidigt.

Spahn sagte: "Der größte Teil der Schulden wird für die Verteidigung gemacht. (...) Weil Deutschland jetzt aufrüstet, weil wir über den Wehrdienst reden. Wir tun was notwendig ist, mit Blick auf den Krieg in der Ukraine."

Der CDU-Politiker führte aus, dass zudem Geld für die Infrastruktur in Deutschland ausgegeben wird. "Für Investitionen in Straße, Schiene, in digitale Infrastruktur. (...) Der entscheidende Teil ist: das müssen Investitionen sein, die zu Wachstum führen." Spahn betonte: "Wir können uns diese Schulden nur leisten, wenn wir jetzt zu Wachstum kommen und damit Zins und Tilgung auch finanzieren können."

Das vollständige Interview können Sie unter diesem Link hören:

Interview - Spahn (CDU): "Wir brauchen wieder Wachstum" | rbb24 Inforadio

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

