Künftige Kultursenatorin Wedl-Wilson: Zuletzt an der Kunst sparen

Berlin (ots)

Berlins künftige Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson wendet sich gegen weitere Budgeteinsparungen ab dem kommenden Jahr.

Die Einsparungen von 130 Millionen Euro im aktuellen Haushalt habe man durch die Auflösung vieler Rücklagen gerade noch so geschafft, sagte Wedl-Wilson auf radio3 vom rbb. Weitere Kürzungen seien nicht möglich: "Das schaffen wir nicht, wir können diese hohe Summe nicht aus der Kultur in Berlin herausnehmen."

Derzeit werde untersucht, was man anders machen könne, "damit wir zuletzt an der Kunst sparen", so Wedl-Wilson. "Mein Ziel ist es, so zu stabilisieren, dass wir woanders sparen können." Mögliche Einsparpotentiale sieht die künftige Kultursenatorin in der engeren Zusammenarbeit der Kultureinrichtungen - etwa in der Logistik, bei Kartenbüros oder in der Buchhaltung. "Und andererseits sagen wir: Es müssen mehr Einnahmen her."

Das ganze Interview können Sie hier nachhören.

