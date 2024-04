rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

FDP-Gesundheitspolitiker: Die meisten IGeL-Leistungen sind sinnvoll

Berlin (ots)

Der FDP-Politiker Christian Bartelt hat die sogenannten IGeL-Leistungen in der Medizin verteidigt. Das Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestags sagte am Freitag im rbb24 Inforadio, viele dieser Angebote seien durchaus sinnvoll, beispielsweise Ultraschall-Untersuchungen in der Früherkennung oder reisemedizinische Beratungen.

Er reagierte damit auf die Kritik des Bundespatientenbeauftragten Stefan Schwartze (SPD) an den Selbstzahler-Leistungen. "Der Patientenbeauftragte benutzte das Wort 'verkaufen' und das suggeriert was völlig falsches und torpediert tatsächlich das wichtige Arzt-Patienten-Vertrauensverhältnis", sagte Bartelt.

Natürlich gebe es auch unter Ärzten "Schwarze Schafe". Aber beim überwiegenden Teil der Mediziner stehe das Patientenwohl an erster Stelle.

"Wir als Freie Demokraten zählen natürlich auf die Mündigkeit des einzelnen Bürgers. Und Fakt ist auch, bevor ein Arzt Ihnen eine solche IGeL-Leistung anbietet, macht er mit Ihnen ein Aufklärungsgespräche darüber und es gibt richtige Checklisten [...]. Viele der Patienten kommen tatsächlich mit dem Wunsch mittlerweile zu den Medizinern, solche IGeL-Leistungen in Anspruch nehmen zu können."

Das Interview zum Nachhören:

https://ots.de/8QBoNZ

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell