Staatstheater Cottbus lädt zu Solidaritätskonzert für Israel

Das Staatstheater Cottbus wird als erste öffentlich geförderte Kulturinstitution zu einem Solidaritätskonzert für die israelischen Opfer und die Geiseln des Massakers vom 7. Oktober einladen.

Unter dem Motto "Zusammen hier", werden jüdische und nichtjüdische Künstlerinnen und Künstler "in uneingeschränkter Solidarität für die Menschen in Israel und weltweit konzertieren, wo immer ihnen Hass und Antisemitismus entgegenschlägt". Das Konzert mit Werken von Ernest Bloch, Mozart, Ravel und einem jüdischen Gebet zum Gedenken an die Toten findet am 31. Oktober um 19 Uhr im Großem Haus des Staatstheaters Cottbus statt. Der Eintritt ist frei, Tickets sind online buchbar.

Das Staatstheater Cottbus mit seinem Intendanten Stephan Märki möchte die ohrenbetäubende Stille durchbrechen im Gedenken an die Menschen, die Angehörige verloren haben oder die um Geiseln bangen, die die Hamas verschleppt hat. Das Staatstheater Cottbus steht nach eigenen Angaben "an der Seite der Jüdinnen und Juden in Deutschland". Seit dem Angriff der Hamas stehen deutsche Kulturinstitutionen in der Kritik, sie würden sich nicht eindeutig mit Israel solidarisch zeigen.

