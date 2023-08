rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Taurus-Marschflugkörper für Ukraine: Ralf Stegner (SPD) zeigt sich weiterhin skeptisch

Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner hat sich skeptisch gegenüber der Lieferung von deutschen Marschflugkörpern vom Typ Taurus an die Ukraine geäußert. "Ich finde, wenn es um Krieg und Frieden geht, ist Besonnenheit besonders angebracht", sagt Stegner am Freitag im ARD-Mittagsmagazin. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hatte um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern gebeten.

"Ich bin skeptisch gegenüber der rein militärischen Eskalationslogik zu sagen, dann kommen Kampfpanzer, dann kommen Kampfflugzeuge, wir haben über Streumunition geredet", sagte Stegner. Es sei das gute Recht der Ukraine, sich zu verteidigen, und das unterstütze Deutschland bereits mit "hoch effizienten" Luftabwehrsystemen.

Laut Medienberichten prüft die Bundesregierung, wie Deutschland die Ukraine in den kommenden Monaten mit Marschflugkörpern vom Typ Taurus aus Bundeswehr-Beständen versorgen könne.

