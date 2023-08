rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Landesbauernverband Brandenburg: Voraussichtlich 20 bis 30 Prozent weniger Erlös als ursprünglich kalkuliert

Das schlechte Wetter macht den Landwirten in Brandenburg zu schaffen. Das hat der Präsident des Landesbauernverbandes, Henrik Wendorff, am Dienstag im rbb24 Inforadio betont: "Regen, Hagel, Sturm, niedrige Temperaturen, wenig Sonnenstunden - das hat uns insbesondere in den letzten zwei Wochen sehr zu schaffen gemacht, die Ernte ist fast zum Erliegen gekommen." Kritisch sei besonders die lange Zeit, während der der Sommer gerade ausbleibe. "Da will ich mal Prophet sein: Die Erlöse werden wirklich, ich sage mal, 20 bis 30 Prozent unter dem liegen, was wir kalkuliert haben."

Früher habe es vielleicht einmal in zehn Jahren solche Wetterereignisse gegeben, so Wendorff weiter. "Wir müssen [...] die Auswirkungen der Klimakrise genau beobachten und die richtigen Schlüsse ziehen. Produktion anzupassen ist richtig, aber wir Landwirte stoßen da auch auf Grenzen."

Das Worst-Case-Szenario laut Wendorff wäre, kein Getreide mehr in Brandenburg anzubauen: "Das können wir uns ganz einfach nicht leisten."

