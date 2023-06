rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Kapek zu Schäden an U2-Tunnel: "Grundwasser wäre ernsthaftes Alarmsignal für den Baugrund insgesamt."

Die Berliner Verkehrspolitikerin Antje Kapek (Bündnis 90/Die Grünen) hat den Senat aufgefordert, schnell Klarheit über den Zustand des Tunnels der U2 am Alexanderplatz zu schaffen. Im rbb24 Inforadio sagte Kapek am Donnerstag, Verkehrssenatorin Schreiner habe tags zuvor in einer Ausschusssitzung keinen neuen Stand geliefert. Dabei sei nicht viel kommuniziert worden, kritisiert die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen, Antje Kapek.

Kapek: "Leider besteht nach wie vor keine Klarheit über die Frage, wie es in den nächsten Monaten weitergeht." Deshalb würden die Grünen in der Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses auch noch einmal nachhaken, wann mit Erkenntnissen zu rechnen sei. Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) gehe zwar davon aus, dass die U2 im August wieder in den regulären Betrieb wechseln könne. "Das Problem ist, dass sich jetzt gerade Gerüchte verdichten, dass auch an der darunterliegenden Röhre der U5 Wasserschäden entdeckt wurden", so Kapek. Die Befürchtung sei, dass es sich um Grundwasser handele und das Problem ebenfalls mit dem Bauvorhaben am Alexanderplatz im Zusammenhang stehe.

"Das wäre ein ernsthaftes Alarmsignal für den Baugrund insgesamt", so Kapek. Es lege auch die Befürchtung nahe, dass der U-Bahn-Verkehr noch deutlich schwerer beeinträchtigt werden könnte. Der Alexanderplatz sei einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Berlins, sagt die Grünen-Politikerin. Deshalb sei die Sorge groß und es brauche schnellstmöglich Aufklärung.

"Im Moment ist das Spektrum des Möglichen [...] Es ist nur ein Wasserfleck, aber im schlimmsten Fall besteht ein Totalschaden mit Abriss und Neubau des U-Bahnhofes. Das wollen wir uns alle gar nicht ausmalen, was das für Berlin und das U-Bahn-Netz bedeuten würde."

