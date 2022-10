rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Peter Freudenthaler: Nicht die Nationalität entscheidet - "Die Anzahl der Arschlöcher ist überall gleich groß auf der Welt"

Berlin (ots)

Mit der Band "Fools Garden" hat Sänger Peter Freudenthaler in den 90er Jahren den Mega-Hit "Lemon Tree" gelandet. Gestern Abend war der Musiker zu Gast bei rbb88.8 im Kleinen Sendesaal in Berlin. In dem Musik & Talk-Format "Knapp Daneben" hat er eigene und gecoverte Songs gesungen, begleitet von Moderator und Gastgeber Heiner Knapp am Klavier.

Dabei verriet der Musiker dem Publikum, dass er sich auch heute immer noch freut, wenn er seinen Hit "Lemon Tree" im Radio hört. Allerdings hätte seine Band auch andere gute Songs geschrieben, die nicht annähernd ähnlich hohe Chart-Positionen erreichten. Er sagt: "Ich bilde mir ein, dass wir ganz viele große Hits geschrieben haben, aber die haben alle im Schatten von "Lemon Tree" gestanden."

Während der Song "Lemon Tree" in Deutschland der einzige große Hit der Band war, wurden Songs wie "Probably" auch in anderen Ländern bekannt - zum Beispiel in Russland. Dort - so erzählte Freudenthaler, hätte die Band viele Fans und Freunde, ebenso aber auch in der Ukraine - was den Krieg dort für ihn noch furchtbarer erscheinen ließe. Dazu Freudenthaler:

"Wir dürfen die Menschen nicht an ihrer Nationalität festmachen, sondern wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass die Anzahl der Arschlöcher einfach überall gleich groß ist auf der Welt. In Russland, in der Ukraine, in Deutschland. Es gibt einfach gute Menschen und es gibt schlechte Menschen."

Der Frontmann und Sänger von Fools Garden, der in der Öffentlichkeit hauptsächlich als Mitglied der Band wahrgenommen wurde und nie im absoluten Mittelpunkt stand, sagte über sich selbst: "Ich bin nicht der klassische Frontmann".

"Knapp Daneben" mit Peter Freudenthaler können Sie hier nachschauen und nachhören: www.rbb888.de.

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell