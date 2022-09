rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

"Chez Krömer": Neue Staffel der rbb-Show startet am 31. Oktober 2022

Die siebte Staffel der rbb-Show "Chez Krömer" startet am 31. Oktober 2022 mit sechs neuen Folgen online und am 1. November im rbb Fernsehen. Der unberechenbare Kurt Krömer begrüßt u. a. diese Gäste in seinem "Verhörraum": den Satiriker und Moderator Jan Böhmermann, den Boulevard-Journalisten und YouTuber Julian Reichelt, CDU-Politiker Jens Spahn und die Autorin und Prostituierte Salomé Balthus.

Für die Sendung mit dem Gast Torsten Sträter (Staffel 4) ist "Chez Krömer" mit dem Grimme-Preis 2022 in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichnet worden.

"Chez Krömer" - die Show von und mit Kurt Krömer

Die erste Folge der neuen Staffel ist am Montag, 31. Oktober 2022, ab 18.00 Uhr in der ARD Mediathek und auf YouTube sowie am Dienstag, 1. November, um 22.15 Uhr im rbb Fernsehen zu sehen. Exklusiv für die ARD Mediathek wird es für Staffel 7 dann noch eine siebte Folge von "Chez Krömer" geben.

