Baehrens: Pflegebonus bleibt vorerst eine Einmalzahlung

Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, Heike Behrens, fordert bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte, um den Pflegenotstand zu bekämpfen.

"Wir brauchen richtige, ordentliche fachbezogene Personalschlüssel in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen, damit das Personal nicht überfordert wird", sagte Baehrens im ARD-Mittagsmagazin am Dienstag.

Zum kommenden Pflegebonus, der Ende Juni ausbezahlt werden soll, sagte Baehrens, dieser sei nur eine Einmalzahlung. Es werde vorerst keine weiteren geben.

Vielmehr wolle sie sich mit der Koalition für "gute Tarifbedingungen" einsetzen als langfristige Lösung. Was die Menschen bräuchten, sei regelmäßige Anerkennung ihrer Arbeit. Dafür brauche es entsprechende strukturelle Veränderungen.

