Terrorverdächtiger wohnt unauffällig in Falkensee

Berlin/Falkensee (ots)

Sven Georg B., der gestern als einer der Rädelsführer einer Gruppe festgenommen wurde, die sich in einem Telegram-Chat "Vereinte Patrioten" nannte, lebt in Falkensee bei Berlin. Nach Informationen von rbb24 Recherche wohnt er in Falkensee unauffällig in einem Siedlungsgebiet. B. arbeitet als Berater und Dozent im Finanzbereich. Ende der 1980er Jahre hatte er Pädagogik studiert, danach - so geht aus seiner Biografie hervor - hat er mehre Ausbildungen im Finanzbereich absolviert. Seit 2017 gehört ihm laut Creditreform gemeinsam mit seiner Frau eine Firma in Falkensee.

B., so die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, wird nach den aktuellen Ermittlungen der Reichsbürgerszene zugeordnet. Bei der Durchsuchung seines Wohnhauses fanden die Ermittler unter anderem eine SS-Uniform sowie ein Sturmgewehr vom Typ "Kalschnikow". Der 54-jährige Mann habe die Organisation der Gruppe in besonderer Weise vorangetrieben, sagte ein Staatsanwalt. B. habe nicht nur im Netz, sondern auch durch persönliche Treffen den Austausch und die Zielsetzung der Gruppe in besonderer Weise bestimmt. Außerdem soll er zur Geldbeschaffung beigetragen haben.

Ziel der Gruppe sei es gewesen, nach einem durch sie herbeigeführten Systemsturz eine "verfassunggebende Versammlung" in Berlin mit 761 Mitgliedern einzuberufen, die Deutschland eine neue Ordnung geben sollte. Sven Georg B. wird heute noch dem Haftrichter am Amtsgericht Koblenz vorgeführt.

