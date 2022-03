rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

ARD-Mittagsmagazin: Sergej Orlow, Vize-Bürgermeister von Mariupol: "Die Stadt existiert eigentlich nicht mehr"

Die Lage in der seit Tagen belagerten ukrainischen Stadt Mariupol wird für die Zivilbevölkerung immer bedrohlicher. Wichtige Versorgungseinrichtungen seien zerstört worden und alle Versuche, Menschen über sichere Fluchtrouten aus der Stadt zu leiten, seien bislang fehlgeschlagen. Das sagte Mariupols Vize-Bürgermeister Sergej Orlow am Freitag im ARD-Mittagsmagazin.

Er wirft den russischen Streitkräften vor, die Evakuierung bewusst zu beeinträchtigen: "Die Stadt ist unter ständigem Beschuss und Bombardement von Flugzeugen und Raketenbeschuss durch die russische Armee und außerdem haben sie die Stadt von allen Richtungen abgeschnitten", so Orlow. Beispielsweise würden keine humanitären Lastwagen in die Stadt gelassen und keine medizinische Hilfe für die Bürger zur Verfügung gestellt.

Nach Einschätzungen Orlows warten derzeit rund 200.000 Bürger darauf, die Stadt zu verlassen. Nach offiziellen Angaben sollen bislang in der Stadt 1.207 Zivilisten ums Leben gekommen sein. "Ich weiß nicht, wie ich die Zerstörungen in unserer Stadt beschreiben soll. Die Stadt existiert eigentlich nicht mehr. Die Bilder von Grosny und von Aleppo - so sieht Mariupol im Augenblick aus", so Orlow. Die ukrainische Armee sei sehr tapfer, aber gegen die Luftangriffe der russischen Armee hätte man keine Waffen, um das Leben der Zivilisten zu schützen.

