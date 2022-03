rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb überträgt Friedenskonzert mit Daniel Hope aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche live im rbb Fernsehen

Am Freitag, 11. März 2022, gibt der Berliner Geiger Daniel Hope in der Berliner Gedächtniskirche ein Friedens- und Benefizkonzert zugunsten der "Nothilfe Ukraine" der "Aktion Deutschland Hilft". Schirmherr des Abends ist Joachim Gauck, Bundespräsident a.D. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg überträgt das Konzert ab 18 Uhr live im rbb Fernsehen.

rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Musik hat die Kraft zu verbinden, Trost zu spenden und Zeichen zu setzen - für Solidarität und Menschlichkeit. Ich danke Daniel Hope für seine Initiative und freue mich, dass wir das Konzert kurzfristig in unser Programm nehmen können."

Nach der Eröffnung durch Joachim Gauck wird Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein, Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, ein Friedensgebet für die Ukraine sprechen. Der Geiger Daniel Hope und der Pianist Alexey Botvinov gestalten den musikalischen Teil des Abends gemeinsam. Der Ukrainer Botvinov ist u. a. Künstlerischer Leiter des internationalen Musik-Festivals "Odessa Classics".

Daniel Hope: "Meine Gedanken und Gebete sind bei allen Menschen und unseren Freunden in der Ukraine. Das Festival in Odessa, einem magischen Ort, ist ein fester Bestandteil meines Lebens. Das ukrainische Volk, seine Musik und seine reiche und vielfältige Geschichte sind mir große Inspiration. Aus meiner Heimatstadt Berlin senden wir eine solidarische Botschaft an der Ukraine."

Auf dem Programm stehen u. a. Werke der ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov und Myroslaw Skoryk sowie ausgewählte Stücke von Ludwig van Beethoven und Frédéric Chopin. Zwischen den Stücken wird der Schauspieler Sebastian Koch Texte rezitieren. rbb-Moderatorin Hadnet Tesfai führt durch das Programm.

Eine Veranstaltung der C. Bechstein Pianoforte AG in Kooperation mit der Stiftung Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.

