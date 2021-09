INTERGEO

INTERGEO Live und digital 2021 eröffnet

Bild-Infos

Download

Karlsruhe (ots)

Das internationale Event der Smarter-Macher startet live in Hannover

Die INTERGEO als größter Branchentreff der Geospatial Industrie ist heute in Hannover eröffnet worden. Mit dem Hybrid-Konzept erreicht die führende Veranstaltung für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement weltweit ihre Zielgruppen. Als erstes großes Live-Event der internationalen Lösungs-Community geht die INTERGEO mit einem überzeugenden Hygienekonzept an den Start.

Prof. Dr.-Ing. Hansjörg Kutterer, Präsident des Veranstalters DVW e.V., hat die INTERGEO am Dienstagmorgen, den 21. September 2021, eröffnet. Bei seiner Willkommensrede betonte er, wie sehr er nach der Corona-bedingten Zwangspause auf den direkten Kontakt mit der Branche setzt: "Auf der INTERGEO 2021 trifft sich die Geo-Branche zum lange ersehnten persönlichen Austausch. Endlich können wir unsere Lösungen für eine smarte Welt wieder den Handelnden aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik präsentieren."

Intensiver Fachaustausch auf der CONFERENCE

Christiane Salbach, Geschäftsführerin der DVW GmbH ergänzt: "Wir freuen uns, dass die INTERGEO das erste große Live-Event der Geo-Community in diesem Jahr ist. Für die Durchführung als hybrides Event haben wir viel Zuspruch erhalten. Wie groß das Vertrauen in den Live-Teil der INTERGEO ist, zeigt nicht zuletzt, dass mehr als 90 Prozent unserer ReferentInnen in der CONFERENCE live vor Ort sein werden." In mehr als 120 Vorträgen internationaler ReferntInnen beleuchtet die CONFERENCE wieder Trends.

EXPO mit über 250 Ausstellern und STAGE-Programm

Auch die INTERGEO EXPO zeigt 2021 wieder Flagge! "Wir haben die INTERGEO in enger Abstimmung mit der ausstellenden Wirtschaft durch eine sehr fordernde Phase navigiert und sind froh, dass wir jetzt nicht nur Fahrt aufnehmen, sondern gemeinsam viele wichtige Weichen in Richtung Zukunft gestellt haben!", so Daniel Katzer, Projektleiter INTERGEO bei der für die Fachmesse verantwortlichen HINTE GmbH. In zwei Messehallen und zudem auf der digitalen Plattform zeigen die mitwirkenden Unternehmen rund um Geodäsie, Geo-IT, Building Information Modeling, Drohnen und Smart City ihre Innovationen und Lösungen. Mit 55 Produktreleases ist die INTERGEO wieder Showroom für internationale Weltneuheiten! Auf rund 20.000 Quadratmetern findet erstmal nach zwei Jahren wieder intensives Messegeschäft statt. Auf den STAGES läuft drei Tage praxisnahes Programm. Auf Basis, des speziell für die INTERGEO entwickelten Hybridkonzepts, können BesucherInnen aus den Ländern digital an der INTERGEO teilnehmen, wenn sie aufgrund von Reisebeschränkungen aktuell nicht nach Deutschland kommen können.

Lösungsgeber und Smarter-Macher

Wie wichtig es ist, dass die Branche wieder zusammenkommt, fasst DVW-Präsident Kutterer zusammen: "Wir stehen vor großen Herausforderungen. Unser Motto "Inspiration for a smarter World" weist hier den Weg. Die Digitalisierung hat den Turbo eingelegt und revolutioniert Arbeit und Wirtschaft. Klimawandel und Umweltveränderungen verlangen Antworten! Smart Cities, Smart Planning and Construction, BIM, Machine Learning oder autonome Systeme - das sind nur einige der Themen, die Veränderung bewirken. Die INTERGEO ist Lösungsgeber in einer bewegenden Zeit!"

Kommen Sie nach Hannover und erleben Sie die INTERGEO live. Oder überbrücken Sie weltweit Distanzen und besuchen Sie EXPO und CONFERENCE virtuell. Zwei Wege - ein Ziel: Seien Sie Teil einer internationalen Community, die hilft, Veränderung zu verstehen und zu gestalten! Seien Sie Teil der Smarter-Macher!

Original-Content von: INTERGEO, übermittelt durch news aktuell