Radio Bremen

Kanzlerkandidat der Grünen? - Robert Habeck zu Gast in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 15. Januar, ab 22 Uhr, im NDR/RB-Fernsehen

Bremen (ots)

Robert Habeck steht als Parteivorsitzenden der Grünen nach einem turbulenten vergangenen Jahr ein ebenso aufregendes politisches bevor. Ob er bei 3nach9 die Frage nach der finalen Kanzlerkandidatur seiner Partei beantworten wird, sei dahin gestellt. Welche Wünsche er an das Superwahljahr 2021 hat und wie angemessen und auch selbstkritisch der Politiker zukünftig handeln will, wird in der Radio Bremen-Talkshow aber hoffentlich verraten.

Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers bei 3nach9 folgende weitere Gäste: die Schauspielerin Sibel Kekilli sowie den Schauspieler Bjarne Mädel, den Ex-Boxprofi Axel Schulz, die Tierfilmerin Christina Karliczek und den Altersforscher Sven Voelpel.

Sibel Kekilli

Internationales Terrain ist Sibel Kekilli schon seit langem vertraut, Talkshowgast ist sie eher selten. Die Schauspielerin, die 2004 ihren Durchbruch in "Gegen die Wand" feierte und sieben Jahre an der Seite von Axel Milberg im Kieler Tatort ermittelte, ist mit Preisen hoch dekoriert und spätestens seit ihrer Rolle der Shae in der amerikanischen Produktion "Game of Thrones" auch Serienfans weltweit ein Begriff. Die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes ist jetzt für ihren aktuellen Film nach Vilnius gereist. Ob auch sie die Hauptstadt von Litauen als eine der schönsten Städte der Welt bezeichnet, berichtet die Hamburgerin bei 3nach9.

Bjarne Mädel

"Mit Humor schafft man es, die Herzen der Leute aufzumachen", sagt Schauspieler Bjarne Mädel. In seiner Paraderolle als Schotty im "Tatortreiniger" hat er das ohne Frage getan, brilliert aber auch im ernsten Fach und wird dafür mit Preisen dekoriert.Nun spielt der gebürtige Hamburger einen Kriminalhauptkommissar, der unter einer Angsterkrankung leidet und von der Großstadt aufs friesische Land zieht. Der Film ist eine Premiere für Bjarne Mädel, denn neben der Hauptrolle führt er auch die Regie, was ihn mächtig unter Druck setzte.

Axel Schulz

Axel Schulz wollte Box-Weltmeister werden. Mehr als 18 Millionen Fernsehzuschauer sahen ihm bei diesem Versuch zu. Der Boxkampf gegen Francois Botha ging vor gut 25 Jahren in die Sportgeschichte ein. Schulz verlor. Später wurde Botha wegen unerlaubter Substanzen überführt und der Kampf wurde annulliert. Ob Axel Schulz aus Frankfurt (Oder) heute wieder in den Ring steigen würde, wie kürzlich Mike Tyson? Das berichtet der zweifache Vater bei 3nach9.

Christiana Karliczek

Ob sie sich als angstfrei bezeichnet, wird 3nach9 sie fragen. Denn die Autorin und Kamerafrau Christina Karliczek wagt sich in ihrem Beruf in Situationen, die andere in Schnappatmung versetzt. Die Aufnahmen, der mit mehreren internationalen Preisen ausgezeichnete Deutsch-Holländerin, sind in "Expeditionen ins Tierreich" und in internationalen Produktionen für die BBC und National Geographic zu bestaunen. Spezialisiert ist sie auf die Unterwasserkamera. Mit dieser hat sie sich jetzt bei Kaltwasserhaien umgesehen und 3nach9 ist sehr gespannt auf ihren Bericht.

Sven Voelpel

Wie man bis ins hohe Alter jung bleibt, kann er erläutern: Prof. Sven Voelpel. Er ist Deutschlands führender Altersforscher und lehrt an der Jacobs University Bremen. Wie viel Prozent Genetik für den Alterungsprozess verantwortlich sind, welche Rolle soziale Netzwerke für die Gesundheit spielen und wie jede und jeder selbst unterstützend handeln kann, berichtet Sven Voelpel bei 3nach9.

Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-Fernsehen

Pressekontakt:

Radio Bremen

Kommunikation / Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Diepenau 10

28195 Bremen

0421-246.41050

presse.pr@radiobremen.de

www.radiobremen.de

Original-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell